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VIDEO. Franco Colapinto hizo flamear la bandera argentina tras finalizar 7º el GP de España de F1

El argentino terminó séptimo en el Circuito de Madrid luego de una carrera perfecta.

Por Redacción

Franco Colapinto (Alpine) protagonizó un emotivo momento luego de su gran participación en el Gran Premio de España, al hacer flamear la bandera argentina.

Colapinto, que tuvo una actuación perfecta para finalizar en el séptimo puestorecibió una bandera argentina por parte de un marshall tras la carrera y la hizo flamear a lo largo de todo el Circuito de Madring, donde dio una cátedra de manejo.

El argentino comenzó la carrera del GP de España en el noveno puesto, aunque rápidamente se colocó séptimo tras una muy buena largada.

A partir de allí, Colapinto mantuvo un gran ritmo y aguantó los ataques del australiano Oscar Piastri (McLaren) para cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar y llegar a los 27 puntos en el campeonato.

De esta manera, el argentino sumó puntos por segunda fecha consecutiva, ya que venía de finalizar noveno en el "Templo de la velocidad" de Monza, Italia.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será recién dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú. En dicho trazado, Colapinto sumó cuatro puntos en 2024, cuando terminó octavo en la que fue recién su segunda carrera en la categoría.

VIDEO: ASÍ FLAMEÓ LA BANDERA ARGENTINA DE COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ESPAÑA 

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