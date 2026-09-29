Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente en las elecciones que se realizarán el próximo 13 de diciembre en el club de Avellaneda.

El extenista, de 48 años y campeón de Roland Garros en 2004, confirmó su decisión durante una entrevista con Radio La Red y explicó que en los últimos meses mantuvo reuniones para conformar el espacio con el que competirá en los comicios.

“Sí, me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido. Es una decisión difícil en mi vida”, afirmó Gaudio, quien aseguró que finalmente se dieron las condiciones que buscaba para asumir la postulación.

De esta manera, el extenista se convirtió en el cuarto dirigente que confirmó públicamente su intención de participar de las elecciones, luego de Enrique “Quique” Sacco, Luciano Nakis y Daniel Bertoni.

La estructura de Gaudio

Gaudio adelantó que su espacio tendrá el respaldo de las agrupaciones Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo, aunque señaló que está dispuesto a sumar a otros sectores.

“Estoy abierto a que vengan porque soy hincha. El que quiera venir a hacer bien, vamos todos para adelante”, sostuvo.

Entre las condiciones que planteó para conformar su equipo, mencionó que no quiere dirigentes que hayan tenido poder de decisión en el club durante los últimos 20 años y que, según su criterio, hayan perjudicado a la institución.

También aseguró que ya tiene definido quién sería su director deportivo, aunque por el momento decidió no revelar su nombre. En ese sentido, contó que mantuvo conversaciones con Carlos Alfaro Moreno, Víctor Orta y Joan Patsy.

Además, señaló que pretende contar con Ricardo Bochini dentro de su estructura. “Mi ídolo de toda la vida es Bochini. Va a estar con nosotros”, afirmó.

El sponsor y la situación económica

Uno de los anuncios de Gaudio estuvo relacionado con el financiamiento de su proyecto. Según explicó, ya tiene acordado un sponsor para la camiseta en caso de asumir la conducción del club.

“Es el mejor contrato que tuvo Independiente a nivel sponsor en toda su historia”, aseguró, aunque no dio a conocer el nombre de la empresa.

El extenista también se refirió a la deuda del club y sostuvo que Independiente cuenta con ingresos suficientes, pero cuestionó la manera en que se utilizaron los recursos en los últimos años.

En ese sentido, planteó un proyecto que denominó “Plan Gaudio”, basado en los ingresos por abonos, entradas, sponsors y la participación de los socios.

“Independiente tiene 92 mil socios que pagan, somos 5 millones de hinchas. Todo eso tiene que sumar para sanear por completo”, sostuvo.

El futuro del equipo y posibles refuerzos

Respecto del plantel profesional, Gaudio indicó que la nueva dirigencia tendrá que evaluar la continuidad del actual entrenador, Jadson Viera, cuyo contrato podrá ser revisado por las próximas autoridades.

También mencionó a Gabriel Milito como un técnico que le gusta para Independiente y habló de la posibilidad de incorporar nuevamente a Esequiel Barco.

“Todo el mundo sabe, me gustaría que vuelva Barco. Tengo buena relación y él quiere al club. Esos son los jugadores que tenemos que traer”, manifestó.

Su postura sobre las SAD

Gaudio también se refirió a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y rechazó la posibilidad de que Independiente adopte ese modelo.

“Todo lo que me formé, es un club social. No se me cruza por la cabeza destruir eso”, afirmó, y agregó que considera que Independiente es “un club demasiado grande” para convertirse en una sociedad privada.

El vínculo con Sergio Agüero

Durante la entrevista también contó que mantuvo conversaciones con Sergio “Kun” Agüero, quien manifestó su respaldo a la candidatura de Luciano Nakis.

“Me llevo bien. Pero es como todo. Esperé 25 años para estar donde estoy ahora en esta situación”, dijo Gaudio sobre su relación con el exdelantero.

El extenista también aseguró que, en caso de asumir, pretende mantener un vínculo institucional con la AFA y sostuvo que no tiene una mala relación con las autoridades de la entidad.

La carrera de Gaudio

Gaudio se retiró del tenis profesional a fines de 2010. Alcanzó el quinto puesto del ranking mundial en 2005 y conquistó ocho títulos durante su carrera, entre ellos el histórico Roland Garros de 2004, donde derrotó a Guillermo Coria en la final.

Posteriormente tuvo participación en el tenis argentino como integrante del cuerpo de capitanes de la Copa Davis junto a Guillermo Coria y Guillermo Cañas. En 2019 asumió como capitán del equipo argentino y permaneció en el cargo hasta 2021, cuando fue reemplazado por Coria.