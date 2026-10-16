Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia

Ignacio Fernández (8)

Como en otros partidos, Ignacio Fernández fue el jugador más importante de su equipo. Por prestancia, calidad y manejo de los tiempos. El volante volvió a ser el cerebro de su equipo. Poniendo la pelota contra el piso, generando espacios en ataque y clave cuando su equipo lo necesitó. Marcó con una “palomita” el primer gol en Parque de los Patricios

Flojo rendimiento de Steimbach, que no estuvo en sintonía(4)

No fue la noche para Alexis Steimbach. El lateral no estuvo firme en la marca y no la pasó bien cuando Kalinger lo exigió. Sin convicción para sumarse al ataque. Quedó en deuda.

Ramírez dejó dudas y debió ir al VAR para el penal local (5)

Floja actuación del árbitro. Muy cuestionado por la gente de Huracán por algunos fallos que dejaron algunas dudas. En el error de Castillo, recurrió al VAR para corroborar que había sido penal.

Harlen Castillo (5)

No tuvo mucho trabajo en el inicio. Tapó con los pies un remate de gol de Waller. En la segunda parte, venía de abortar dos remates claros, uno de Ceicedo y otro a Bizans, hasta que un error le dio el penal a Huracán.

Alexis Steimbach (4)

Se mostró flojo en la marca, sobre todo, cuando Kalinger se volcó por su sector. Después, intentó sumarse al ataque, pero sin convicción.

Germán Conti (6)

Bien en el juego aéreo, pero impreciso con la pelota al pie. Mostró otra imagen en el complemento. Con un frentazo le dio el triunfo a su equipo en el adicional.

Enzo Martínez (6)

Controló bien a Caicedo. Sólido y firme en el juego por arriba y en los cruces. Clave para sostener la victoria.

Pedro Silva Torrejón (5)

Fue la salida por la izquierda. Dejó huecos cuando Cortés lo desbordó. Dio la asistencia para el gol de Nacho Fernández.

Mateo Seoane (5)

Deambuló en el medio en los primeros minutos. Se afirmó tras la primera media hora, aunque en el complemento gravitó poco.

Ignacio Miramón (7)

Uno de los puntos altos. Presionó, quitó y encimó en el medio. Siempre atento para cortar juego y mandarse al ataque.

Ignacio Fernández (8)

El cerebro del equipo. Marcó los tiempos del equipo con la pausa justa, clarificó el juego, salió siempre con la pelota limpia y abasteció a los puntas. Marcó el gol con una “palomita”.

Lucas Janson (5)

Arrancó impreciso, pero se acomodó mejor después de la media hora. Se movió por izquierda y cuando perdió la pelota, corrió la recuperarla. Fue reemplazado en el complemento

Agustín Auzmendi (5)

No le llegó mucho la pelota. La única que tuvo exigió a Galíndez con un derechazo. En la segunda parte, las corrió a todas. No aportó mucho en ataque, pero hizo un desgaste importante para presionar.

Marcelo Torres (4)

No pesó el ofensiva. Tampoco encontró espacios para mostrarse. No pudo asociarse nunca con Auzmendi.

Ingresaron

Augusto Max (5)

Entró para reforzar la mitad de la cancha y para respaldar el despliegue de Nacho Mirán. Marcó y peleó cada pelota dividida.

Franco Torres (-)

Los pocos minutos que estuvo en cancha lo hizo con muchas ganas.

Promedio

4,16