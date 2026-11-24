La clasificación de Gimnasia a los cuartos de final del Torneo Clausura tras imponerse 4-2 frente a Newell's significó también una doble baja sensible para el equipo que viene siendo titular durante las últimas fechas. Más allá de la sanción que margina a Harlen Castillo del próximo compromiso, se confirmó que el arquero colombiano sufrió la fractura de un dedo de su mano durante el desarrollo del encuentro en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

El episodio ocurrió promediando la etapa inicial, en una acción defensiva clave para el Lobo. Al exigir su estirada para enviar por encima del travesaño un remate violento del ataque de la Lepra, el arquero acusó un fuerte impacto en su extremidad y permaneció tendido sobre la línea de gol con evidentes gestos de dolor.

A pesar de la gravedad del cuadro clínico, el colombiano optó por continuar bajo los tres palos y completó tanto los 45 minutos del complemento como la totalidad del tiempo extra en condiciones adversas, sosteniendo el arco mens sana hasta la definición de la serie en el Bosque.

Como broche de una tarde difícil para Castillo, su participación en los playoffs también quedó condicionada por el cierre del cotejo. Una vez que el árbitro Nicolás Ramírez decretó el final del partido, Castillo protagonizó un cruce verbal con gestos ofensivos hacia los jugadores visitantes que desató una gresca generalizada entre ambos planteles y derivó en su expulsión directa, motivo por el cual tampoco podrá estar presente en el cruce de cuartos de final ante Boca Juniors o Independiente Rivadavia.