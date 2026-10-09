A escasos días del cruce de semifinales frente a Flamengo, Estudiantes atraviesa un momento de incertidumbre administrativa. El regreso de Marcos Rojo al Pincha se encuentra en pausa por cuestiones estrictamente burocráticas. Durante una entrevista con La Redonda, el secretario de finanzas de la institución, Juan Martín Ongay, brindó los detalles sobre la situación del defensor y aclaró que aguardan una resolución de la AFA.

El dirigente precisó que la Asociación del Fútbol Argentino todavía no emitió la habilitación oficial para el futbolista. Según explicó el encargado de los números albirrojos, los directivos aguardan la respuesta definitiva de la AFA para sellar el vínculo contractual. Mientras tanto, el exjugador de la Selección asiste a las prácticas en el Country Club de City Bell con un permiso especial, a la espera de la resolución final.

“Desde lo formal no está habilitado”, sentenció Ongay al ser consultado sobre el tema en la segunda edición de El Equipo Deportivo. Esta traba administrativa impacta de forma directa en el ámbito internacional. El tesorero detalló que, para participar de la Copa Libertadores, el reglamento exige la inscripción previa en el torneo doméstico. Por lo tanto, si la AFA rechaza la solicitud, Rojo quedará marginado de ambas competencias.

Al mismo tiempo, el directivo descartó la posibilidad de utilizar un cupo extra para facilitar el ingreso del refuerzo. En ese sentido, aclaró que la lesión del mediocampista Gabriel Neves carece de los plazos estipulados para solicitar una excepción reglamentaria.

Pese a las demoras, desde la Comisión confían en un desenlace favorable. Ongay explicó que mantiene contacto permanente con otros dirigentes abocados a la gestión del trámite en la sede de la calle Viamonte. El objetivo de la Dirigencia apunta a destrabar el conflicto a la brevedad para que el cuerpo técnico pueda contar con el experimentado defensor de cara al duelo copero en el estadio UNO.