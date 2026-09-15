Juegos Suramericanos 2026: el platense Ulises Loiseau Büchele quedó a un paso del podio en patinaje artístico

El patinador artístico platense Ulises Loiseau Büchele cerró su participación en el campeonato sudamericano en el cuarto puesto y con una gran sonrisa. Frente a los micrófonos, el atleta valoró el apoyo del público y el crecimiento personal que le dejó el certamen: “Experiencia inolvidable. Me llevo un montón de recuerdos, un montón de experiencias. Siento que esto me hace crecer como persona, como deportista, que es lo más importante”.

El marco de espectadores masivo resultó una sorpresa para el deportista, ya que no es habitual en esta disciplina. “Situaciones así no se nos dan en el patín artístico, con tribunas tan llenas. Agradezco haber tenido esta oportunidad y poder ver hasta allá arriba de toda la tribuna y que haya gente y que venga gente y se preocupe por el deporte”, destacó, para luego añadir una reflexión sobre el sacrificio de los atletas: “Hacemos un esfuerzo enorme para representar a nuestra nación de la mejor manera”.

Sobre la calidez de la gente, Ulises relató una anécdota con los competidores: “Unos chicos de carrera nos vinieron a hacer el aguante. Nos decían 'no entendemos nada'. Obvio que no entienden nada porque cada deporte es un mundo. El argentino tiene esa garra de venir a alentar al par, a cualquier persona que comparte la bandera”.

En el plano afectivo, el patinador disfrutó del respaldo presencial de sus seres queridos: “Por suerte vino mi vieja, pudo venir mi abuela, la verdad que es algo hermoso”. También destacó el compañerismo en el equipo nacional y la visita de su formador inicial.

A modo de cierre, manifestó su inmenso honor por elevar la bandera de la Ciudad en competencias de semejante nivel: “La Plata siempre presente. Me enorgullece mucho llevar el deporte en nombre de La Plata hasta instancias como estas, que no son pocas”.