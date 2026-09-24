Juegos Suramericanos 2026: la platense Lis García Calderón obtuvo la medalla de oro en pelota trinquete

La dupla argentina integrada por la platense Lis García Calderón y Cynthia Pinto se subieron a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos tras consagrarse con la medalla de oro en pelota trinquete. En una definición sumamente disputada y ajustada en el tramo final, las argentinas lograron revertir los momentos de presión para vencer 2-1 a las uruguayas Sofía Vicente y Camila Naviliat.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, las chicas jugaron muy bien. Hubo un pequeño error de posicionamiento que nos pasó desde el comienzo con la cancha, que no nos dejaba ubicar, y eso generó por momentos rachas de dos o tres puntos abajo que por lo general no cometemos”, destacó la jugadora que inició su camino en el Club Matheu a EL DIA.

A pesar de las rachas del rival, la dupla logró mantenerse dentro del marcador hasta el cierre del set: "Lográbamos sacar dos tantos, pero después se nos venían de nuevo. En un 13 iguales nos cerraron 15-13. Yo pensé que lo cerrábamos arriba ese set, pero bueno, yo soy siempre muy positiva".

Con la necesidad de modificar la dinámica de juego, su compañera Pinto asumió una postura más prolija y pausada para contrarrestar la incomodidad inicial: “En lo personal, creo que me faltó confiar un poco más en mis golpes y en lo agresiva que soy jugando; no me sentía cómoda para tirar ni para buscar el tanto. Decidí ser un poco más prolija, tomarme un tiempo en el saque y concentrarme un poco más para que el saque se complique. Creo que fue clave para poder sacarlo adelante”.

Más allá del ámbito estrictamente deportivo, García Calderón se refirió al vínculo que mantiene con Popy Pinto y a la preparación compartida con el resto del plantel. "Somos una compañía muy excepcional en todo sentido, adentro de la cancha y afuera. Somos muy distintas, pero trajimos muchas cosas muy lindas para el país. Las dos somos mamás, tenemos una conexión especial. Tenemos objetivos muy comunes, sabemos lo que nos trajo hasta acá y nos conocemos mucho. Al final, cuando estamos jugando, eso nos une", señaló.

“Estuvimos con Sabri Andrade y Lucía Lumini, que fueron parte súper importante de este proceso. Nos despegamos nosotras dos sobre el final, pero sin ellas obviamente no hubiera sido posible; son parte de este equipo”, recordó más tarde.

Finalmente, la jugadora oriunda de La Plata detalló que encararán una breve pausa previa a la concentración para la cita mundialista. “Vuelvo a Tucumán y tengo que volver la semana siguiente para concentrar con el equipo. Se viene algo lindo, un hecho histórico que va a ser en el Club Ciudad de Buenos Aires y en el Cenard. Vamos a estar en el Mundial Absoluto, así que los espero a todos para que estén atentos”, sentenció.