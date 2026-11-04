Quiénes son los dos juveniles de Gimnasia que firmaron su primer contrato

Gimnasia atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Clasificó a los Playoff de la Liga Profesional y ya se aseguró disputar en 2027 la Copa Sudamericana, aunque aún sueña con la Libertadores. Mientras los ojos están puestos en el cierre del torneo local de mañana ante Belgrano en el Bosque, el Lobo anunció que dos de sus juveniles firmaron su primer contrato con el club.

Se trata de Lucas Lamella, el defensor que con tan sólo 16 años fue el debutante más joven en la historia del elenco albiazul. Y Sergio Leonel Troncoso, que llegó con apenas 11 años al club y hoy a sus 20 también este año hizo sus primeras armas en la máxima categoría de la mano de Pata Pereyra. Ambos, hoy se inflan el pecho porque consiguieron el sueño del pibe: ser jugadores profesionales de fútbol.

Quién es Lucas Lamella: de Gonnet al Lobo

A juzgar por la cantidad y calidad de acontecimientos vividos, difícilmente pueda olvidar la Temporada 2026. Como se dijo, con tan solo 16 años, siete meses y 22 días, el 2 de agosto de 2026 se convirtió en el debutante tripero más joven de la historia, aún por sobre otros dos canteranos que también tuvieron su estreno a esa edad: Lisandro Magallán e Ivo Mammini. Unos meses más tarde, luego de aquella tarde inolvidable en la que el pueblo tripero copó el Estadio José María Minella de Mar del Plata, el joven defensor dio otro gran paso en su carrera al firmar su primer contrato profesional hasta diciembre de 2029.

Oriundo de nuestra ciudad, el férreo zaguero nacido el 11 de diciembre de 2009 llegó al Lobo en 2023 -a los 14 años- proveniente de Polideportivo Gonnet, de la Liga Amateur Platense. Su arribo no pasó desapercibido en Estancia Chica, donde rápidamente se ganó un lugar importante en la estructura de su categoría. Dueño de una gran solidez defensiva, templanza y, clave en su juego, buen manejo de los dos perfiles, al cabo de dos años en fútbol juvenil dio el salto a Reserva.

A principios de 2026, Ariel Pereyra -por entonces entrenador del selectivo tripero- dispuso su convocatoria para la pretemporada de verano. Allí no solo formó parte sino que rápidamente se ganó un lugar importante en el equipo, al que fue promovido luego de finalizar su temporada 2025 en Séptima División. En total, Lamella disputó 19 partidos y anotó un gol con la Reserva albiazul durante 2026.

Sin embargo, el momento más anhelado ocurrió cerca de las 16:00 horas del domingo 2 de agosto de 2026 en Mar del Plata. Allí, más específicamente en el mítico Estadio José María Minella, cuando transcurría el minuto 43 del segundo tiempo del encuentro contra Aldosivi, correspondiente a la Fecha 3 del Torneo Clausura, el Pata mandó a llamar al pibe para reemplazar ni más ni menos que a Nacho Fernández. El objetivo era reforzar la defensa, cerrar los caminos ofensivos del Tiburón y, de esa manera, terminar de darle forma a un triunfo muy valioso, y vaya si cumplió. El Lobo ganó, el pueblo tripero festejó y Lucas cumplió su sueño.

Quién es Leo Troncoso: llegó al Bosquecito con 11 años

Transcurría el año 2017 cuando Sergio Leonel Troncoso, un nene de 11 años oriundo de Berisso, llegó por primera vez al Bosquecito para ponerse la camiseta de Gimnasia y así comenzar a formar parte de la Categoría 2006. A ese acto iniciático le siguió toda una vida en el Club, al que representó en cada una de las instancias formativas, desde Infantiles hasta Reserva. Para luego vivir los momentos más deseados por un futbolista juvenil: el debut en Primera y la firma del primer contrato profesional.

Técnico, hábil y líder, su paso por infantiles y juveniles fue tan auspicioso que con 16 años se convirtió en una pieza fija de la Reserva tripera. En la divisional recorrió un largo camino, con grandes instantes que seguramente moldearon su personalidad. Fue pieza clave del equipo que en 2025 llegó a la final del Proyección Clausura, con participación directa en el golazo que llevó la definición a los penales.

Con un gran presente en el Proyección Clausura 2026 a cuestas, en el que jugó 12 partidos y anotó cinco goles, Ariel Pereyra decidió que había llegado el momento indicado para dar el gran salto, aquél con el que todo niño o niña con amor al deporte sueña, el paso al plantel superior. El viernes 23 de octubre, todo cambió para Troncoso.

El Lobo vencía 2-0 a Sarmiento por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y se encaminaba al primer gran objetivo del certamen, la clasificación a los playoff. A los 43 minutos del segundo tiempo, el Pata miró al banco y decidió realizar la última variante disponible para refrescar el mediocampo y darle un cierre ganador al encuentro. Había llegado el momento de Leo Troncoso. Con la 34 en su espalda, el histórico 10 de la 2006 saltó a la cancha en lugar de Lucas Janson. Situado sobre la banda izquierda, luchó y ganó alguna tenencia de balón, se divirtió con un par de gambetas y, fundamentalmente, protagonizó la consumación de su gran sueño.

Casi dos semanas después de aquella inolvidable jornada, Leo sumó otro objetivo preciado: la firma de su primer contrato profesional con Gimnasia, hasta diciembre de 2029.