Marcos Rojo volvió a vestir la camiseta de Estudiantes después de 2435 días

A más de seis años de su último partido, Marcos Rojo volvió a vestir la camiseta de Estudiantes de manera oficial como titular en el partido frente a San Lorenzo por el Torneo Clausura. En ese sentido, tuvieron que pasar exactamente 2435 días para que el defensor volviera a pisar el césped.

La última función del marcador central en el Pincha se remontaba al 17 de febrero de 2020, en el marco de su breve segundo ciclo en la institución. En aquella jornada, el equipo que dirigía Gabriel Milito cayó por 2-1 ante Defensa y Justicia en UNO, en un encuentro marcado por las molestias físicas que le impidieron tener continuidad en ese momento.

Cabe señalar que el defensor llegaba a préstamo por seis meses para disputar la recta final del campeonato. Sin embargo, la pandemia de coronavirus obligó a suspender el fútbol por lo que el futbolista apenas disputó un encuentro durante su segunda etapa en el Pincha.

Con la aprobación del Cacique Medina y tras haber completado una puesta a punto física exigente, Rojo salió desde el arranque ante el Ciclón dado que no puede ser tenido en cuenta para el partido contra Flamengo. Ante la negativa de la Conmebol, la comisión directiva de Estudiantes apeló al TAS y espera tener una respuesta definitiva en los próximos días.

VIDEO | Rojo fue aplaudido por el público del Pincha en la presentación