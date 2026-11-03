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Pereyra probó con Nicolás Barros Schelotto por Nacho para recibir a Belgrano

El DT planeó un equipo con un cambio más en el mediocampo para recibir al elenco cordobés en el Bosque

Por Redacción

El DT de Gimnasia diagramó un equipo para el último compromiso de la etapa regular ante Belgrano. Para este duelo, el Pata Pereyra deberá suplir la baja de Alexis Steimbach tras su reciente expulsión y su lugar será ocupado por el juvenil Pablo Aguiar.

A su vez, el entrenador optó por resguardar a Nacho Fernández, quien acumula cuatro amonestaciones y corre riesgo de perderse el inicio de los playoffs. En su reemplazo, ingresará Nicolás Barros Schelotto.

La inclusión de ambos mediocampistas en el once inicial reviste una particularidad. Aguiar y Barros Schelotto conformaron la dupla central titular en la Reserva durante la temporada 2025, un año coronado con el acceso a la final del campeonato frente a Boca.

Si bien su posición natural es la zona central del campo, Pereyra lo utilizó como lateral derecho durante la gira invernal por Rusia ante una molestia muscular del propio Steimbach.

Por el lado del "Heredero", su última participación desde el minuto cero se remonta al cruce contra Banfield en septiembre, cuando sustituyó al sancionado Ignacio Miramón. En la actual competencia, el volante contabiliza seis apariciones, con cuatro titularidades y dos ingresos desde el banco de relevos.

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