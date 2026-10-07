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GIMNASIA HARÁ FÚTBOL EN ABASTO

Prueba para Conti y Silva es duda para el viernes

El Pata Pereyra tiene las dudas en la defensa y no realizaría modificaciones en el resto del equipo para el choque con los tucumanos

La idea es que conti sea titular ante los tucumanos / Archivo

Por Redacción

Ariel Pereyra llevará adelante esta mañana una práctica de fútbol formal con el objeto de definir el equipo titular para el compromiso del viernes ante Atlético Tucumán. El central Germán Conti -ausente por lesión en Mendoza- será probado y habrá una evaluación de la situación de Pedro Silva Torrejón, quien no está plenamente recuperado de una molestia en un tobillo que obligó a su salida en el complemento ante Independiente Rivadavia.

Silva Torrejón dejó el campo de juego con una molestia y fue reemplazado por Matías Melluso. Ayer se movió de manera diferenciada y -si bien la lesión no reviste gravedad- hoy intentará ser parte de la práctica para ver si llega en condiciones de cara al próximo compromiso del Lobo.

Por otra parte, Germán Conti está mejor de la lesión muscular que lo dejó fuera de la excursión cuyana y la idea del cuerpo técnico es que vuelva a la titularidad ante Atlético Tucumán. Si todo marcha de acuerdo al plan en el entrenamiento matutino, el santafesino reemplazará a Renzo Giampaoli.

En cuanto al resto del equipo, más allá de algunos rendimientos por debajo de la media del equipo -tales los casos de Bautista Barros Schelotto, Mateo Seoane y Lucas Janson- y del empuje desde afuera de Marcelo Torres, el cuerpo técnico no realizaría más modificaciones para recibir al Decano tucumano.

De esta manera, la probable formación tripera para el partido ante los dirigidos por Julio César Falcioni sería con Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón o Matías Melluso; Mateo Seoane, Ignacio Miramón; Maximiliano Zalazar, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi.

El partido entre Gimnasia y Atlético Tucumán se jugará el viernes desde las 18.00 en el estadio del Bosque. Para ese encuentro, como para el resto de los partidos del año, no habrá venta de entradas generales, aunque se pondrán a la venta accesos a las plateas.

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