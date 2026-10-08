Rojo ya se entrena y ¿viaja a Santiago?

Marcos Rojo se entrenó por primera vez con el plantel de Estudiantes. Ya no siente más la dolencia en su rodilla y de esta manera pudo realizar sus primeros movimientos con sus nuevos compañeros

El jugador estuvo en la lluviosa tarde del Country con tareas físicas pero por sobre todas las cosas de conocimiento de sus compañeros, ya que el lunes conoció a algunos en el palco y no tuvo muchas más posibilidades.

El jugador empezó a ser presentado de manera interna y pese al intento periodístico de contactarlo el jugador no dio declaraciones y el Club lo blindó para que no tenga contacto porque existen cuestiones legales que deben resolverse todavía antes de firmar su contrato con el Pincha, en principio hasta diciembre de 2027.

La dirigencia se está tomando el tiempo necesario porque quiere poder habilitarlo para jugar la Copa Libertadores y el torneo Clausura, en reemplazo de Gabriel Neves quien tendrá para más de tres meses de recuperación.

Esto cambiaría por completo su desembarco ya que no solo que estaría en condiciones de jugar uno o los dos partidos de semifinales contra Flamengo sino que podría ser tenido en cuenta por el Cacique Medina para los partidos que restan del torneo y en un hipotético playoffs.

Ahora el plantel se reencontrará hoy a las 10 de la mañana en un entrenamiento a puertas cerradas para la prensa y recién un día después se irá rumbo a Santiago del Estero, viaje que emprenderán todos pero que solo un puñado de titulares jugará desde el arranque porque ahora sí no hay más tiempo para especular: el partido contra Flamengo está a la vuelta de la esquina. Tanto contra Central Córdoba como con San Lorenzo en UNO en el medio de los dos compromisos serán afrontados por equipos totalmente alternativos.

En el Madre de Ciudades jugarán con seguridad Tomás Palacios y Leandro González Pirez (se pierden la ida ante Flamengo por aonestaciones), y tendrán minutos Joaquín Correa y Tiago Palacios. Si Marcos Rojo es habilitado no se descarta que pueda jugar un rato. Una duda está en el arco: ¿Muslera o Borzone? La suspensión a Iacovich no fue determinada todavía.

La idea del Cacique Medina es que Rojo viaje mañana a Santiago

TERNA PARAGUAYA EN EL PARTIDO DE IDA DE LA LIBERTADORES

La Conmebol informó quiénes serán los árbitros para el partido de ida de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo. En este caso habrá un grupo paraguayo con Juan Gabriel Benítez a la cabeza y Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar como asistentes. A cargo del VAR estará Ulises Mereles acompañado por Eduardo Britos y Carlos Benítez.