Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs. Banfield

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SEBASTIÁN VILLA

Entre tantos puntos altos que tuvo el equipo, el colombiano se destacó por su gol y asistencia. Si bien tuvo un primer tiempo desconectado y algo impreciso, en el complemento cambió la mentalidad, afinó la puntería e hizo de las suyas. Por su parte, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar también tuvieron una sólida actuación.

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LOS REFERENTES DE ÁREA QUEDARON EN DEUDA CON EL EQUIPO

Tarde descolorida para los referentes de área. Merentiel no logró asentarse ni tener contacto con el balón. En su ingreso, Valencia tan solo contó con un remate que se fue desviado.

5

CONDUCCIÓN CORRECTA, PERO CON ALGUNAS FALLAS DE CRITERIO

Alternó buenas y malas. Si bien tuvo una buena conducción del partido, por momentos fue permisivo con el juego brusco. Algunas infracciones merecían una sanción disciplinaria mayor.

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Álvaro Montero (7)

Tuvo una actuación excepcional. Respondió con seguridad cada vez que lo exigieron y se lució con dos atajadas providenciales en los primeros minutos de juego.

Leandro Lozano (7)

Tuvo un partido completo en todas las facetas. Participó en el inicio de la jugada del tercer gol y la definió para coronar su actuación.

Lautaro Di Lollo (7)

Sólida actuación. El rival le dejó los espacios necesarios adelantar líneas con la pelota en movimiento.

Facundo Herrera (7)

Se mostró firme y ganó varios duelos. Por momentos tomó la lanza y condujo la salida, aunque no siempre resolvió bien.

Malcom Braida (5)

Tuvo algunas proyecciones hasta el fondo, pero le faltó incidencia en los últimos metros para generar peligro. Sufrió las avanzadas del rival.

Milton Delgado (7)

Buscó jugar siempre hacia adelante, con pases profundos y rápidos para darle mayor verticalidad al equipo.

Leandro Paredes (7)

Se hizo cargo de la conducción del equipo y cumplió con su rol de líder. Metió un pase magistral para asistir a Ascacibar.

Santiago Ascacibar (7)

A pesar de llegar con lo justo respondió de gran manera, con sacrificio y gol. Además, acompañó los avances del equipo y aportó intensidad en la recuperación del balón.

Sebastián Villa (8)

Insistió durante todo el partido, aunque al principio le faltó precisión en los centros y remates. En el complemento afinó la puntería y marcó el 2-0.

Miguel Merentiel (5)

Tarde pálida y con poco peso ofensivo. Pivoteó algunas pelotas, pero casi que no tuvo influencia en el juego. A su vez, el equipo tampoco lo abasteció.

Alan Velasco (6)

Fue intermitente, aunque cuando encontró espacios generó peligro con centros y remates al arco. En el complemento mermó la intensidad.

INGRESARON

Enner Valencia (5)

Se posicionó lejos del área. Tuvo un disparo que por arriba de los tres palos.

Tomás Aranda (5)

Tuvo algunos chispazos interesantes.

Ayrton Costa (6)

Se integró bien en defensa, sin inconvenientes.

Tomás Belmonte (-)

Concatenó pases en mitad de cancha.

Leonel Flores (-)

Se perdió una chance inmejorable.

PROMEDIO 6,36