Uno de los momentos que dejó la ceremonia de premiación de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario fue el encuentro entre Juan Sebastián Verón y Claudio “Chiqui” Tapia. El presidente de Estudiantes saludó al titular de la AFA y también a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, antes de que los futbolistas del Pincha recibieran sus medallas de subcampeones.

El cruce entre Verón y Tapia se produjo cuando la Brujita pasó frente a las autoridades para recibir su reconocimiento. El saludo fue breve y distante: ambos se estrecharon la mano, aunque el gesto dejó en evidencia la frialdad de la relación entre los dirigentes.

Tapia mantuvo una expresión seria, mientras que Verón realizó el saludo sin detenerse demasiado. La secuencia, registrada durante la entrega de medallas, no pasó inadvertida en medio de una premiación atravesada por la derrota de Estudiantes ante Palmeiras.