VDEO | González Pirez y Ovando anticiparon la final en Santiago y se cruzaron por "el pasillo"

Los protagonistas de Estudiantes y Rosario Central se hicieron presentes en la Conferencia de prensa previa que anticipará el gran duelo que definirá al campeón de la Supercopa Internacional. Leandro González Pirez, por el lado Pincha, mientras que Ignacio Ovando lo hizo por el Canalla.

González Pirez se refirió a la polémica generada por la decisión del plantel del Pincha en torno al pasillo y aseguró que no estuvo vinculada con el Canalla. “Se explicó varias veces. Horas previas lo hablamos con Fideo (Di María) y Fatura (Broun). Les dijimos que no era nada personal con Rosario Central, sino que no estábamos de acuerdo con la decisión que se tomó”, sostuvo el defensor, en referencia a Ángel Di María y Jorge Broun.

Desde Rosario Central, Ignacio Ovando dio otra mirada sobre aquel episodio. “Para nosotros fue una falta de respeto, nos dolió a todos. Este es otro partido, lo que pasó. Lo cierto es que vamos a enfrentar a un rival que nos lastimó y lo vemos de esa manera”, expresó.

González Pirez también respondió sobre las declaraciones de Juan Sebastián Verón y la importancia que el presidente de Estudiantes le dio a la final. “Lo tomamos con la máxima seriedad, es una final, una estrella y tenemos que representar al club de la mejor manera. Venimos de un trajín importante de partidos, pero para nosotros el más importante es este partido”, afirmó.

“Lo tomamos con la máxima seriedad, es una final, una estrella y tenemos que representar al club de la mejor manera. Venimos de un trajín importante de partidos, pero para nosotros el más importante es este partido”, sostuvo.

En ese sentido, el defensor destacó la profundidad del plantel para afrontar el calendario: “Tenemos muchas cosas por delante, estamos compitiendo en todos los frentes. Le ponemos mucha atención a la recuperación, ya que tenemos varios compañeros lesionados. Pero tenemos un plantel amplio para pelear todo”.

Además, valoró la competencia interna en la defensa del equipo: “Tengo el privilegio de tener compañeros de zaga con mucha jerarquía y estoy muy agradecido de estar con ellos. Tenemos un sector muy rico en ese sector de la cancha”.