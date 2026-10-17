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El cirujano que operó al papa León XIV aseguró que podría realizar su gira por la Argentina

Stefano Margaritora afirmó que no existen motivos clínicos que impidan el viaje del pontífice por América Latina. La recorrida está prevista del 6 al 17 de noviembre e incluye visitas a Uruguay, la Argentina y Perú, aunque su realización dependerá de la evolución de su recuperación.

Por Redacción

El papa León XIV podría mantener su primera gira apostólica por América Latina luego de la operación de pulmón a la que fue sometido en Roma. Stefano Margaritora, el cirujano que intervino al pontífice, aseguró este sábado que no existen motivos clínicos que impidan realizar el viaje previsto para noviembre.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, sostuvo el especialista en declaraciones a Vatican News, según informó Infobae.

La afirmación se conoció después de que el Papa recibiera el alta hospitalaria y abandonara el hospital Gemelli de Roma, donde permaneció internado durante cuatro días tras una intervención quirúrgica para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La gira incluirá a la Argentina

El itinerario previsto entre el 6 y el 17 de noviembre contempla visitas a Uruguay, la Argentina y Perú. En el caso argentino, la eventual llegada de León XIV genera expectativa por tratarse de una visita papal que podría convocar a miles de fieles.

Sin embargo, pese al optimismo expresado por el cirujano, todavía será necesario seguir de cerca la evolución del pontífice antes de confirmar que podrá cumplir con todas las actividades programadas.

En los días previos, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, había señalado que la gira dependería de cómo avanzara la recuperación y de las recomendaciones de los médicos. También había advertido sobre las exigencias de un recorrido internacional de estas características.

Cómo evoluciona la salud del Papa

León XIV fue operado el martes 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar. Tras la intervención, los informes médicos indicaron una evolución favorable: el pontífice retomó su alimentación habitual, comenzó a caminar y celebró una misa durante su internación.

Los estudios posteriores permitieron autorizar el alta hospitalaria, aunque los médicos todavía deberán evaluar los resultados complementarios para determinar si será necesario algún tratamiento adicional.

Por el momento, la declaración del cirujano aporta una señal favorable respecto de la posibilidad de viajar, pero la confirmación definitiva de la agenda dependerá de la evolución clínica del Papa y de las decisiones que adopte el Vaticano en los próximos días.

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