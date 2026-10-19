Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El Mundo

El Papa encabezará la audiencia general de los miércoles

Mientras continúa la recuperación de la operación de la semana pasada

Por Redacción

El papa León XIV continúa su recuperación en el Palacio Apostólico Vaticano y el miércoles por la mañana celebrará la audiencia general, informó este lunes la Sala de Prensa de la Santa Sede.

El Sumo Pontífice recibió el alta del Hospital Gemelli de Roma el sábado, tras haber sido operado de un adenocarcinoma de pulmón el pasado martes.

Tras cinco días de hospitalización, el Papa rezó el Angelus del domingo desde la ventana del Palacio Apostólico y saludó a las 15 mil personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro para saludarlo y reiterarle su afecto y apoyo.

Este miércoles, León XIV volverá a ver a la multitud de fieles en la plaza, en la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Asimismo, no se conocen otros detalles, ni se sabe si el Papa realizará su habitual recorrido entre la gente en el papamóvil.

Por otra parte, León XIV permanecerá en El Vaticano para continuar su recuperación, la cual podría durar unos diez días, según declaró el cirujano que lo operó, Stefano Margaritora.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?