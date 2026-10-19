El Papa encabezará la audiencia general de los miércoles

El papa León XIV continúa su recuperación en el Palacio Apostólico Vaticano y el miércoles por la mañana celebrará la audiencia general, informó este lunes la Sala de Prensa de la Santa Sede.

El Sumo Pontífice recibió el alta del Hospital Gemelli de Roma el sábado, tras haber sido operado de un adenocarcinoma de pulmón el pasado martes.

Tras cinco días de hospitalización, el Papa rezó el Angelus del domingo desde la ventana del Palacio Apostólico y saludó a las 15 mil personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro para saludarlo y reiterarle su afecto y apoyo.

Este miércoles, León XIV volverá a ver a la multitud de fieles en la plaza, en la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Asimismo, no se conocen otros detalles, ni se sabe si el Papa realizará su habitual recorrido entre la gente en el papamóvil.

Por otra parte, León XIV permanecerá en El Vaticano para continuar su recuperación, la cual podría durar unos diez días, según declaró el cirujano que lo operó, Stefano Margaritora.