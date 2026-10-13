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El Mundo

El parte médico del Vaticano confirmó que el papa León XIV tiene cáncer de pulmón

Por Redacción

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó este martes que el papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón que requirió la extirpación quirúrgica del lóbulo inferior derecho. Tras una intervención de tres horas en el quirófano, el parte médico oficial firmado por los cirujanos a cargo confirmó que la operación resultó exitosa, no presentó complicaciones y el Pontífice ya se recupera en su habitación.

Según detalla el informe médico, la operación se desarrolló sin complicaciones y el Santo Padre ya se encuentra despierto y descansando en su habitación del décimo piso del Policlínico Universitario Agostino Gemelli, ubicado en Roma. Para garantizar una intervención radical, los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

Durante el procedimiento, el examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico sospechado en los estudios preoperatorios: un adenocarcinoma pulmonar. Si bien está muy relacionado con el consumo de tabaco, este tumor es el subtipo más común en personas que nunca han fumado, así como en mujeres y adultos jóvenes en comparación con otros tipos de cáncer pulmonar.

El Sumo Pontífice permaneció en el quirófano durante aproximadamente 3 horas, con un tiempo quirúrgico neto de 90 minutos. Afortunadamente, la operación concluyó de manera exitosa y sin complicaciones.

El papa León XIV se despertó con regularidad y, tras un breve período de observación, fue trasladado a su habitación. La intervención estuvo liderada por el Prof. Stefano Margaritora, secundado por la Prof. Elisa Meacci, la Dra. Maria Teresa Congedo y el Dr. Leonardo Petracca Caravella. Por su parte, el equipo de anestesiología estuvo compuesto por el Prof. Massimo Antonelli, el Dr. Giovanni Punzo y el Dr. Giuseppe Bello.

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