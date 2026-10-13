La operación del Papa y el diagnostico de cáncer: crece la incertidumbre del viaje a Argentina

El Papa fue operado de un pequeño nódulo localizado” en un pulmón y, acorde con Vatican News, “la intervención ha concluido en el plazo y de la forma previstos”. El cardenal Ángel Rossi habló sobre la visita del Papa León XIV a Córdoba y pese a la incertidumbre que hay debido a la recuperación tras su operación, el arzobipso de la provincia se mostró optimista.

“La noticia shockea un poquito, parecería que no es nada grave y que la recuperación no es tan lenta, mantenemos por supuesto la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá”, manifestó a medios locales.

Al ser consultado acerca de si los preparativos para la visita programada para el martes 10 de noviembre contínuan, sostuvo: “Por supuesto, no podemos aflojar. Confiemos que viene”.

La médica Annalisa Bilotta, profesional del Hospital Salvator Mundi de Roma, no ocultó su falta de sorpresa ante el cuadro clínico. “El hecho de que se hizo una intervención programada tan rápido hacía prever que se trataba de un tumor maligno”, afirmó la especialista. En esa misma línea, llevó tranquilidad sobre el proceso de recuperación del paciente.

“Pero al ser un tumor circunscripto y con la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, puede que no signifique efectos secundarios como metástasis o células que puedan seguir presentes”, sumó.

Al momento de responder sobre la capacidad del papa León XIV para concretar su gira latinoamericana, programada del 6 al 17 de noviembre, la doctora exhibió confianza en la fortaleza del sumo pontífice de 71 años. “Creo que tenemos que esperar a esta semana para el viaje, pero no hay problema si el viaje es dentro de 20 o 30 días”, remarcó.

Desde la Santa Sede anticiparon un periodo de reposo postoperatorio de siete días. Como medida precautoria, las autoridades de la Iglesia cancelaron todas las audiencias públicas hasta el próximo martes 20 de octubre, con la atención puesta en los avances de salud del líder religioso.

Por su parte, el jefe de Cáritas Internationalis, Isao Kikuchi, compartió precisiones de su encuentro matutino con la máxima autoridad eclesiástica. A través de sus perfiles virtuales, el cardenal japonés destacó la enorme calma del obispo de Roma en la previa de su internación. A su vez, ratificó el firme deseo papal de ingresar al quirófano con premura para lograr sostener sus recorridos territoriales por Uruguay, Argentina y Perú.

“Aunque me aseguró que es una operación menor y que no siente nada malo en su cuerpo, dijo que decidió someterse lo antes posible a la intervención para no cambiar su plan de visita a América Latina”, redactó el arzobispo de Tokio para revelar la voluntad intacta del Papa ante sus fieles.