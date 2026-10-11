A menos de un mes de su llegada prevista al país, la salud del papa León XIV abrió interrogantes sobre el viaje apostólico que tiene programado para noviembre. El pontífice anunció este domingo que deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en el pulmón, detectado en una etapa inicial, y desde el Vaticano informaron que la recuperación hospitalaria demandaría alrededor de una semana.

Por el momento, no se anunció oficialmente ninguna modificación en la agenda del viaje. La intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana en el Policlínico Gemelli, en Roma, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. La duración estimada de la internación vuelve relevante la evolución de su recuperación en las semanas previas a la gira.

Qué se sabe de la visita del Papa a la Argentina

El viaje apostólico está anunciado para el período comprendido entre el 6 y el 17 de noviembre. León XIV tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú. En el tramo argentino, la agenda contempla actividades entre el 8 y el 11 de noviembre, con visitas a Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La gira todavía figura en el calendario oficial del Vaticano y, hasta el momento, no se comunicó una suspensión ni un cambio de fechas. Por eso, aunque la operación genera interrogantes sobre el cronograma, no hay confirmación de que la visita vaya a cancelarse o modificarse.

Nadie sabe si esta intervención quirúrgica podría poner en duda su próximo viaje a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre, en el que también irá antes a Uruguay y luego a Perú. Aunque al saludar a fieles peruanos presentes en la Plaza de San Pedro, miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, pocos antes de su anuncio shock, el Papa confirmó su visita a su país de adopción. “Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, dijo.

El anuncio de León XIV

Al finalizar el Ángelus de este domingo, el Papa contó que los médicos detectaron un nódulo en el pulmón durante una revisión y que recomendaron una intervención para extirparlo. Según explicó, la lesión fue encontrada en una fase muy inicial y está bien localizada.

“Los médicos consideran oportuno intervenir y entonces, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, expresó el pontífice, de 71 años, quien también agradeció las muestras de cercanía y pidió las oraciones de los fieles.

El Vaticano indicó que la operación se realizará en los próximos días y que la estadía hospitalaria prevista será de aproximadamente una semana. Por ahora, la información oficial no incluye anuncios sobre cambios en el viaje a Sudamérica.

La evolución posterior a la intervención y cualquier nueva comunicación de la Santa Sede serán claves para conocer si se mantiene el cronograma previsto para la visita a la Argentina.