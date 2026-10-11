Preocupación por la salud del papa León XIV: será operado antes de su visita a la Argentina

El papa León XIV anunció este domingo que será operado en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos. La noticia generó preocupación entre los fieles, debido a que la intervención se realizará pocas semanas antes de su primera visita apostólica a la Argentina.

El propio Pontífice comunicó la situación al finalizar el tradicional rezo del Ángelus, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Según explicó, los médicos encontraron un nódulo localizado en uno de sus pulmones, identificado en una fase muy inicial.

Ante la recomendación de los profesionales que siguen su estado de salud, León XIV decidió someterse a la intervención para retirar la lesión. Sin embargo, no brindó detalles sobre sus características ni sobre los resultados de estudios que permitan determinar su naturaleza.

De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, la operación está prevista para los primeros días de esta semana y se espera que el Papa permanezca internado alrededor de una semana para su recuperación. El procedimiento se realizaría en el Policlínico Gemelli de Roma.

¿Está en riesgo la visita del Papa a la Argentina?

La principal incógnita pasa ahora por el impacto que la intervención podría tener en la agenda internacional del Pontífice. León XIV tiene previsto viajar a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en una gira que también contempla visitas a Uruguay y Perú.

Según el cronograma oficial anunciado, el Papa llegará al país el 8 de noviembre y desarrollará distintas actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre los compromisos previstos figuran una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y celebraciones religiosas multitudinarias.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la cancelación ni la modificación de la visita a la Argentina. No obstante, la evolución posterior a la cirugía y el tiempo de recuperación serán determinantes para conocer si podrá cumplir con las actividades programadas.

La proximidad de la gira convierte la intervención médica en un asunto de especial atención para la Iglesia argentina y para los miles de fieles que esperan participar de los encuentros.

El mensaje del Pontífice a los fieles

Durante su anuncio, León XIV agradeció la cercanía espiritual de los presentes y pidió que lo acompañen con sus oraciones.

El Papa decidió comunicar personalmente la situación después de recibir la recomendación médica de intervenir quirúrgicamente. Por ahora, no se difundieron precisiones sobre el diagnóstico definitivo de la lesión, que podrá conocerse a partir de los estudios correspondientes.

Mientras tanto, la atención está puesta en su recuperación y en las próximas comunicaciones oficiales del Vaticano, que permitirán determinar si la agenda prevista para noviembre se mantiene sin cambios.