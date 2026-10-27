La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes del senador Flávio Bolsonaro después de que no los entregara dentro del plazo de 24 horas fijado por la Justicia, informó este martes una fuente policial a la agencia AFP.

Según los medios brasileños Metrópoles y Folha, que citan a personas del entorno del senador, el dirigente ya habría dejado Brasil y estaría viajando hacia Estados Unidos. Sin embargo, su salida del país no fue confirmada oficialmente.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, dictó la medida el domingo 25 de octubre, pocas horas después de que Bolsonaro perdiera el balotaje frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo el 51,79% de los votos contra el 48,21% del candidato conservador.

La resolución ordenó cancelar todos los pasaportes emitidos a nombre del senador, incluido el diplomático, y le dio un día para entregar cualquier documento de viaje de otra nacionalidad que pudiera tener.

Bolsonaro dijo que fue notificado al salir de la casa de su padre

En un video difundido en redes sociales el lunes, Flávio Bolsonaro aseguró que agentes de la Policía Federal lo abordaron cuando salía de la residencia de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, cuestionó el senador, en referencia a declaraciones de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien había sugerido antes de las elecciones que Flávio debía abandonar Brasil en caso de una derrota.

El legislador afirmó que nunca contempló irse del país y que entregaría sus documentos. También adelantó que buscará impugnar la fórmula ganadora por un presunto abuso de poder político y económico.

La decisión judicial se enmarca en una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz. La causa apunta a un posible esquema relacionado con plataformas de apuestas deportivas en línea.

Según informó el portal G1, la Policía Federal encontró indicios de una conexión entre el senador y una cuenta bancaria perteneciente a una de las compañías del abogado. Bolsonaro niega cualquier vínculo irregular. En la misma resolución, Moraes prohibió que ambos mantengan contacto por cualquier medio, de forma directa o a través de terceros.

Otra investigación por una película sobre Jair Bolsonaro

En paralelo, la Policía Federal investiga a Flávio Bolsonaro por el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la vida de su padre.

Según la investigación, el proyecto recibió al menos 65 millones de reales, equivalentes a unos 10 millones de dólares, de Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, entidad que fue liquidada por el Banco Central brasileño tras denuncias de presuntas maniobras fraudulentas.

Jair Bolsonaro, por su parte, cumple prisión domiciliaria en Brasilia tras haber sido condenado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022.

Un avión privado en Puerto Iguazú sumó interrogantes

En medio del vencimiento del plazo judicial, un avión privado Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, permanecía este martes en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones.

La aeronave había llegado el lunes por la noche desde Buenos Aires y tenía previsto partir hacia Fort Lauderdale, en Estados Unidos. Sin embargo, el vuelo fue suspendido porque faltaba uno de los cuatro pasajeros, según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria citadas por Infobae.

El medio indicó que se evaluó la posibilidad de que Flávio Bolsonaro abordara el avión después de cruzar la frontera hacia la Argentina por Misiones. No obstante, no se confirmó que el senador estuviera vinculado con ese vuelo.

La Policía Federal brasileña no encontró registros de una salida del legislador por los controles migratorios habituales. En tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad argentino señalaron que tampoco había constancia de su ingreso legal al país.

Posteriormente, el Gobierno argentino informó que la Dirección Nacional de Migraciones no registró la entrada de Bolsonaro y que ninguno de los planes de vuelo presentados incluía a integrantes de su familia.

Las autoridades brasileñas continuaban verificando con sus pares argentinos si el senador pudo haber salido de Brasil pese a la prohibición judicial, mientras su paradero seguía sin confirmación oficial.