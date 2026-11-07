VIVO | El papa León encabeza una misa ante una multitud en el Estadio Centenario de Montevideo
Por Redacción
Registrate gratis para seguir leyendo
Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.
¿Ya tenés cuenta? Ingresar
Has alcanzado el límite de notas gratuitas
Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.
Básico Promocional mensual
$570/ mes
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Full Promocional mensual
$740/ mes
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Básico Promocional mensual
$570/ mes
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Full Promocional mensual
$740/ mes
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día