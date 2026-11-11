León XIV volvió a Perú tras su histórica visita a la Argentina

El papa León XIV dio inicio formal a la última etapa de su gira por América del Sur al desembarcar en la República del Perú. El traslado aéreo desde Ezeiza culminó pasadas las 19 horas, momento en que la aeronave tocó tierra en la pista de la Base Aérea del Callao.

El operativo de transporte internacional fue completado a través del vuelo AR1096 de la compañía Aerolíneas Argentinas. Al descender del avión, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, aguardaron al líder de la Iglesia Católica para ofrecer la bienvenida institucional en nombre del Gobierno local.

En el marco del recibimiento formal, las autoridades dispusieron una alfombra roja sobre el sector de pista para el paso inicial del Santo Padre en territorio peruano. La ceremonia protocolar mantuvo el mismo esquema diplomático utilizado durante sus recientes visitas oficiales a la República Oriental del Uruguay y a la República Argentina.

A las 19.45, mantendrá una visita protocolar con la presidenta de la República, Keiko Fujimori. El primer día de actividades concluirá a las 20.45 con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El sumo pontífice, de 71 años, nacido en Chicago, Estados Unidos, pero naturalizado peruano en 2015, tiene previsto desarrollar una extensa agenda de actividades hasta el lunes 16 en las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.