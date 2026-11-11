Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El Mundo

León XIV volvió a Perú tras su histórica visita a la Argentina

El Sumo Pontífice arribó al país andino a bordo de una aeronave de Aerolíneas Argentinas

Pope Leo XIV bids farewell from his plane at Ingeniero Aeronautico Ambrosio Taravella International Airport in Cordoba, Argentina, on November 10, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Por Redacción

El papa León XIV dio inicio formal a la última etapa de su gira por América del Sur al desembarcar en la República del Perú. El traslado aéreo desde Ezeiza culminó pasadas las 19 horas, momento en que la aeronave tocó tierra en la pista de la Base Aérea del Callao.

El operativo de transporte internacional fue completado a través del vuelo AR1096 de la compañía Aerolíneas Argentinas. Al descender del avión, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, aguardaron al líder de la Iglesia Católica para ofrecer la bienvenida institucional en nombre del Gobierno local.

En el marco del recibimiento formal, las autoridades dispusieron una alfombra roja sobre el sector de pista para el paso inicial del Santo Padre en territorio peruano. La ceremonia protocolar mantuvo el mismo esquema diplomático utilizado durante sus recientes visitas oficiales a la República Oriental del Uruguay y a la República Argentina.

A las 19.45, mantendrá una visita protocolar con la presidenta de la República, Keiko Fujimori. El primer día de actividades concluirá a las 20.45 con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El sumo pontífice, de 71 años, nacido en Chicago, Estados Unidos, pero naturalizado peruano en 2015, tiene previsto desarrollar una extensa agenda de actividades hasta el lunes 16 en las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?