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El Mundo

Los mercados reaccionan en alza tras la derrota de Trump

También cae el precio del petróleo por expectativa de un acuerdo

Por Redacción

Los mercados internacionales cotizan al alza tras el resultado electoral en los Estados Unidos y el precio del petróleo vuelve a bajar y queda a punto de perforar los 100 dólares.

Las bolsas europeas muestran mayoría de subas, al igual que las asiáticas. El FTSE 100 de Londres avanza 1,24%, mientras que el CAC de París lo hace 1,54% y el DAX en Franckfurt 1,36%, el IBEX de Madrid sube 2,92% y la Bolsa de Milán mejora 2,32%.

En Asia, Shanghai sube 2,16%, Hong Kong lo hace 1,67% y el Kospi de Corea mejora 0,62%.

En lo que respecta al mercado en Estados Unidos, la reacción en el premarket también muestra cotizaciones al alza. Asimismo, se apreció un repunte de los bonos del Tesoro dada la expectativa de que la nueva etapa política reduzca el gasto público y acote el déficit fiscal del Gobierno.

La rentabilidad de los bonos americanos perforó el 5% y se ubica en 4,92%, lo cual puede amortiguar la suba del riesgo país de la Argentina.

Los inversores también especulan con una posible regulación de la inteligencia artificial que ralentice el crecimiento de la economía mundial.

Por otra parte, el petróleo cayó a la zona de 102 dólares, con tendencia a la baja, bajo el supuesto de que puede acelerarse un acuerdo diplomático para terminar con la guerra en Medio Oriente, según se informó.

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