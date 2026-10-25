Por qué Milei y el peronismo estarán muy pendientes de lo que pase en la elección en Brasil

Aunque las urnas estarán en Brasil, parte de la disputa política del domingo también se seguirá con especial atención desde la Argentina. El presidente Javier Milei y los principales sectores del peronismo tienen expectativas contrapuestas frente al balotaje que enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva con Flávio Bolsonaro. Y no se trata solamente de afinidades ideológicas: el resultado podría modificar el mapa de alianzas regionales cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales argentinas de 2027.

La elección brasileña, que se anticipa extremadamente ajustada, definirá quién gobernará la principal economía de Sudamérica y el mayor socio comercial de la Argentina. Pero también ofrecerá una señal política que tanto el oficialismo libertario como la oposición buscarán interpretar en función de sus propias estrategias electorales.

Para Milei, una victoria de Bolsonaro representaría la posibilidad de contar con un aliado ideológico al frente de Brasil, después de años de enfrentamientos con Lula. Para el peronismo, en cambio, la continuidad del líder del Partido de los Trabajadores (PT) permitiría conservar un referente regional y mostrar que los espacios progresistas mantienen capacidad electoral frente a las nuevas derechas.

La disputa tiene, además, una derivación interna: mientras el kirchnerismo conserva su histórica relación con Lula, el gobernador bonaerense Axel Kicillof construyó un vínculo propio con el mandatario brasileño, en paralelo con sus aspiraciones de proyectarse como una alternativa presidencial.

El peso de Brasil

El Presidente argentino no disimuló sus preferencias. Respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro, lo recibió en Buenos Aires y participó en San Pablo de la convención del Partido Liberal que oficializó su candidatura. En esa oportunidad, cuestionó duramente a Lula y presentó la elección como parte de una disputa ideológica de alcance regional.

La confrontación alcanzó también el terreno diplomático. Las declaraciones de Milei sobre la posibilidad de un fraude electoral provocaron una dura reacción de la Cancillería brasileña, que las consideró una injerencia en el proceso democrático. La relación ya venía deteriorándose y en agosto Brasil había decidido retirar a su embajador en Buenos Aires y reducir el nivel de representación diplomática.

Un triunfo de Bolsonaro abriría la posibilidad de recomponer ese vínculo desde una mayor afinidad entre los presidentes. También podría facilitar coincidencias en política exterior, particularmente en el alineamiento con Donald Trump y en las discusiones sobre el futuro del Mercosur.

Sin embargo, la sintonía política no necesariamente se traduciría en acuerdos económicos automáticos. Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas y un mercado fundamental para la industria, especialmente la automotriz. En 2025, el intercambio comercial bilateral superó los 31.000 millones de dólares.

En ese contexto, las necesidades productivas y comerciales de ambos países pueden imponer límites a las coincidencias ideológicas.

La alternativa de una reelección de Lula colocaría a Milei frente a otro desafío: reconstruir una relación institucional con un mandatario al que convirtió en adversario político y con quien debería seguir compartiendo la conducción del Mercosur. Ese escenario adquiriría todavía mayor relevancia si el libertario consiguiera un segundo mandato en 2027.

El peronismo busca señales para 2027

Del otro lado de la disputa, el peronismo observa el balotaje como una oportunidad para conservar un aliado internacional y extraer conclusiones sobre cómo enfrentar electoralmente a Milei.

La relación entre Lula y el kirchnerismo se remonta a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cuando ambos países impulsaron una agenda de integración regional. Ese vínculo quedó nuevamente expuesto en julio de 2025, cuando el mandatario brasileño visitó a Cristina en el departamento porteño donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

La continuidad de Lula ofrecería al kirchnerismo un argumento político frente a quienes consideran que el avance electoral de las derechas en América Latina constituye una tendencia difícil de revertir. También mantendría en el poder a un dirigente con capacidad de interlocución internacional y vínculos históricos con el Partido Justicialista.

Pero la elección brasileña también tiene una lectura particular para Axel Kicillof. El gobernador bonaerense, que trabaja en su proyección nacional de cara a 2027, desarrolló una relación directa con Lula, diferenciada de los contactos tradicionales del kirchnerismo.

En agosto de 2024 ambos mantuvieron una reunión en Brasilia, centrada en la cooperación económica y productiva. El vínculo continuó este año con un nuevo encuentro en Barcelona, durante una cumbre de dirigentes progresistas.

Para Kicillof, Brasil tiene además una importancia económica concreta. La provincia de Buenos Aires concentra buena parte de la industria automotriz argentina y depende considerablemente de las exportaciones hacia el mercado brasileño. Por eso, la relación con el país vecino combina intereses productivos con la construcción de vínculos políticos internacionales.