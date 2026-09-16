Quién era Eliana Moreno, la periodista de NBC4 que murió cubriendo un accidente de tránsito

El trágico accidente de un helicóptero de noticias en el barrio de Chatsworth, Los Ángeles, dejó este martes tres víctimas fatales, entre ellas la reconocida periodista Eliana Moreno, quien trabajaba para NBC4 y Telemundo 52, según confirmaron las autoridades locales.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, también fallecieron el piloto de la aeronave George Marciniw y una tercera persona que se encontraba en tierra.

¿Quién era Eliana Moreno?

Eliana, la periodista fallecida el martes por la noche cubriendo un accidente de tránsito para el canal de noticias en el que trabajaba, era conocida en redes como "Eli in the Heli" —que se traduce como Eli en el helicóptero—; trabajaba como reportera y fotógrafa para los canales NBC4 y Telemundo 52, siendo la cara de los reportajes de ambas señales.

Nacida en el condado de Orange, ubicado al sur de Los Ángeles, Moreno se graduó de la carrera de Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas en la Universidad Chapman, en el año 2010.

Ese mismo año se incorporó al equipo aéreo de Angel City Air, y desde hace 16 años que llevaba sobrevolando el sur de California por coberturas periodísticas de incendios, persecuciones y accidentes para audiencias en inglés y español.

De acuerdo con la información que trascendió, el hecho ocurrió el martes alrededor de las 19:00 en el bloque 9100 de North Mason Avenue, en Chatsworth, cuando el helicóptero cayó desde el aire y se estrelló contra dos locales comerciales, lo que provocó un incendio.

Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y una tercera persona no identificada fallecieron producto del accidente. Los primeros dos trabajaban juntos desde el 2023 y se dirigían a cubrir un accidente de tránsito que ocurrió en la zona horas antes.

Ambas señales de noticias emitieron un comunicado lamentando los hechos y expresaron estar “profundamente entristecidos” por la pérdida de sus colegas.