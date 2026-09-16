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La tragedia en primera persona

VIDEO | Desde adentro, así fue la caída del helicóptero que transmitía en vivo para una cadena de noticias

La filmación de la cobertura registró los últimos segundos del luctuoso accidente

Por Redacción

Una cobertura periodística concluyó con un saldo fatal en el valle de San Fernando, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, luego de que un helicóptero de prensa operado por la firma Angel City Air y utilizado por las señales NBC Los Ángeles y Telemundo 52 se precipitara sobre el estacionamiento de un depósito de almacenamiento en la zona de Chatsworth. La aeronave realizaba tareas de transmisión aérea sobre un choque previo protagonizado por un colectivo de la red Metro de Los Ángeles y un automóvil particular ocurrido sobre la calle Nordhoff, un incidente que ya había dejado dos fallecidos y varios heridos según los registros del Departamento de Bomberos local.

Tras la pérdida de comunicación con el helicóptero, las propias cadenas informativas confirmaron la muerte de los dos tripulantes a bordo y de un peatón que se encontraba en el lugar del impacto en tierra. Los fallecidos pertenecientes al equipo aéreo fueron identificados como la fotoperiodista Eliana Moreno, de dilatada labor en las coberturas de ambas señales, y el piloto profesional George Marciniw, perteneciente a la empresa prestadora del servicio. A ellos se sumó una tercera víctima en la superficie, cuya identidad no fue difundida de manera inmediata por los organismos intervinientes.

El aparato sobrevolaba el sector para registrar las labores de asistencia desplegadas por los equipos de emergencia tras el siniestro vial original. A raíz de la caída, tanto las autoridades locales como las agencias federales de transporte y aviación civil comenzaron las actuaciones epericiales correspondientes para establecer los factores mecánicos o humanos que originaron el desastre aéreo.

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