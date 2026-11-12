La salida de Jensen Huang de la conducción ejecutiva de Nvidia generó una fuerte reacción por parte del empresario argentino radicado en España, Martín Varsavsky. El mismo día en que se formalizó la partida del cofundador de la firma tecnológica más valiosa del planeta, el inversor publicó un mensaje en redes sociales para rechazar la medida y objetar que un vínculo consensuado entre personas adultas motive el desplazamiento de una figura clave de la industria global.

“Me opongo a que Nvidia eche a Jensen Huang. Es un despido sin sentido para un héroe de la tecnología como él”, sentenció el creador de múltiples compañías valuadas en más de 1.000 millones de dólares. En su descargo, Varsavsky resaltó el rol decisivo del ejecutivo para transformar a la corporación desde el segmento de las tarjetas gráficas para videojuegos hasta liderar la revolución de la inteligencia artificial.

Asimismo, trazó una frontera estricta entre la esfera íntima y las faltas corporativas: “Con quién se acuesta es asunto suyo y de su mujer, no del consejo. Una relación consensuada entre adultos, aunque sea con alguien de la empresa, no es un problema en sí”. En esa misma línea, aclaró: “Lo grave sería una violación, un abuso o favores sexuales a costa de la compañía. Nadie le acusa de eso”.

Respecto de las sospechas de espionaje que rodean el caso, Varsavsky admitió que ese aspecto representa “la única preocupación seria”, aunque subrayó la falta de pruebas concretas y recordó que el propio directorio de la firma descartó tener indicios sobre una eventual filtración de secretos industriales.

“Investigar, sí. Echar por su vida privada a uno de los grandes visionarios de la tecnología, no”, afirmó el empresario, quien remató su postura con una crítica hacia la dirigencia estadounidense: “Estados Unidos no gana nada decapitando a su empresa más estratégica por puritanismo”.

El conflicto institucional se gestó a partir de informes publicados por The Wall Street Journal, The New York Times y el Financial Times. Según esos reportes, los servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron un vínculo cercano entre Huang y Alice Huang, una directiva de origen chino —sin parentesco con el exejecutivo— que ocupó un cargo jerárquico en Megaspeed, una firma de centros de datos con sede en Singapur derivada de un conglomerado chino e investigada por el Departamento de Comercio norteamericano ante un posible desvío de microprocesadores hacia Beijing.

El pasado 8 de noviembre, el entonces CEO envió una carta al personal de Nvidia donde reconoció su falta: “Fui infiel a mi esposa. No hay excusa para lo que hice”. Aquella misma jornada, la junta directiva inició una auditoría independiente supervisada por consejeros independientes y abogados externos, pero cuatro días después, el 12 de noviembre, resolvió aceptar su dimisión, un anuncio que provocó caídas superiores al 10% en las operaciones previas a la apertura bursátil.

Mientras la investigación interna continúa su curso y las autoridades de China califican las acusaciones como infundadas, el directorio reiteró que no existen evidencias de compromisos sobre la seguridad nacional ni sobre el patrimonio intelectual de la empresa. Ante la vacante en la cúpula, la junta designó de manera interina a Colette Kress, directora financiera desde 2013 y ejecutiva con más de 25 años de experiencia en gigantes tecnológicos como Microsoft, Cisco y Texas Instruments.

Kress enfrentará su primer examen público el próximo 17 de noviembre durante la presentación de los resultados trimestrales, instancia en la cual los inversores aguardarán definiciones sobre la continuidad del equipo directivo, la hoja de ruta de los futuros chips y sistemas de inteligencia artificial y el proceso de selección de un sucesor permanente, aún sin candidatos anunciados.

La postura de Varsavsky adquiere relevancia por su extensa inserción en los principales polos de innovación mundial. Nacido en Buenos Aires y afincado en España, el empresario fundó seis compañías que superaron la valuación de 1.000 millones de dólares, entre ellas Gameto, firma biotecnológica especializada en fertilidad adquirida por Ferring Pharmaceuticals en una operación superior a los 1.380 millones de dólares.

Su historial corporativo abarca además proyectos como Goggo Network, dedicada al transporte autónomo en territorio europeo, y Overture Life, enfocada en la automatización de procesos de fertilización in vitro, junto con diversas iniciativas en energías renovables e inteligencia artificial.