VIDEO| Desde adentro, así grabaron los pasajeros de Flydubai el terror en el aire

Un avión de FlyDubai con destino Tel Aviv tuvo que aterrizar este miércoles en Arabia Saudita a causa de un "incidente" durante el vuelo, que según versiones de prensa se trató de una pelea entre los pilotos. Todo sucedió en el vuelo FZ 1073, programado de Dubái al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, el cual llevaba 174 pasajeros a bordo y "tuvo un incidente en vuelo.

"El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos", dijo el portavoz en un comunicado. De todas formas se informó que la aeronave sufrió un descenso abrupto en pleno vuelo que encendió las máximas alertas de seguridad e inteligencia en la región. Más tarde, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, dijo que el aterrizaje de emergencia se produjo a causa de un "terrorista" que "quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo".

En los registros que los pasajeros obtuvieron con filmaciones de sus teléfonos celulares, que fueron difundidos por medios internacionales, se mostraron escenas en primera persona del instante en que la nave tocó tierra en Tabuk, donde aplaudieron y cantaron con alivio tras superar el trance. En paralelo, imágenes viralizadas mostraron a uno de los viajeros con su vestimenta manchada de sangre tras el tumulto vivido a bordo.

Lo cierto es que el drama en las alturas se desencadenó por una violenta pelea entre los tripulantes de mando. "Él tomó un cuchillo e intentó matar al piloto", relató la madre de una de las pasajeras a medios locales, detallando que a bordo se escucharon gritos desesperados y llamadas de auxilio instantes antes de que la nave perdiera el control y registrara la estrepitosa caída de altitud.

¿Qué pasó en el aire? Comunicado de Flydubai e hipótesis

En tanto, la compañía Flydubai informó que se encuentra colaborando de manera directa con los organismos de seguridad internacional para determinar las circunstancias precisas del ataque y definir el traslado de regreso de los pasajeros afectados. "Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades competentes", añadió la compañía aérea.

Israel dijo poco después que estaba organizando el regreso seguro de los pasajeros israelíes desde Arabia Saudita. "El incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes", indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Medios israelíes informaron de una pelea entre el piloto y el copiloto del avión, durante la cual se activó la señal de emergencia de la aeronave. Dichos medios, que citan fuentes anónimas, informaron de que algunos pasajeros intervinieron para separar a los pilotos durante su altercado.

En ese marco, el Canal 12 de Israel brindó otra versión y afirmó que las autoridades investigan una posible tentativa de suicidio de uno de los pilotos, que habría intentado estrellar el avión, algo que el otro piloto habría logrado impedir.