España celebra este domingo sus elecciones generales en una jornada decisiva para definir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logra retener el poder o si se concreta un giro hacia la derecha encabezado por Alberto Núñez Feijóo.

Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a los 350 diputados y 209 senadores de las Cortes Generales, en unos comicios que cuentan con un despliegue de seguridad de más de 100.000 efectivos.

Sánchez emitió su voto temprano en Madrid y llamó a los españoles a “movilizarse, participar y votar por el futuro de su país”.

“Hay muchos poderes en democracia, pero el mayor de los poderes es el voto. Creo que hoy lo vamos a vivir con una participación probablemente de las más altas de los años de democracia”, afirmó el mandatario ante la prensa.

Minutos después, alrededor de las 10:30 hora local, su principal rival, Alberto Núñez Feijóo, sufragó en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid acompañado por su esposa, Eva Cárdenas.

El candidato del Partido Popular llega a los comicios con ventaja en los sondeos previos, aunque el sistema parlamentario español, sin segunda vuelta, obliga a alcanzar mayorías de investidura en el Congreso.

En la compulsa también juegan un rol determinante Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, cuya cosecha de bancas será clave para destrabar los pactos de gobernabilidad.

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 20:00 de España, 16:00 de la Argentina, momento en que comenzará el escrutinio oficial.

Votó el candidato de Vox

El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Santiago Abascal, votó este domingo en el colegio Pinar del Rey, ubicado en el distrito madrileño de Hortaleza, y convocó a los ciudadanos a participar masivamente en las elecciones generales.

“Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana”, expresó el dirigente luego de depositar su papeleta. Además, manifestó su deseo de que los ciudadanos puedan sufragar “sin miedo y sin pesimismo”, de manera libre y pacífica y sin hechos de violencia.

Abascal consideró que una alta concurrencia a las urnas representa “el mayor ejercicio de soberanía” de los españoles y afirmó que “una participación masiva legitima la democracia”. Consultado sobre si una mayor movilización podía favorecer a la izquierda, respondió que, a su entender, beneficiaría “al pueblo”.

Por último, vinculó la participación con las garantías del proceso electoral y sostuvo que una concurrencia masiva “pasa por encima de cualquier tipo de trampa, grande o pequeña, de cualquier tipo de intimidación”. También agradeció el trabajo de los medios de comunicación y señaló que ya había dicho “todo lo que tenía que decir” durante la campaña.

A las urnas en Argentina

Más de 25.500 españoles votaron en Argentina para las elecciones generales de este domingo en España, en un proceso que se desarrolló entre el 21 y el 26 de noviembre en los consulados del país.

Argentina es el país con mayor cantidad de residentes españoles en el exterior y tenía alrededor de 520.000 ciudadanos convocados a las urnas. Los votantes pudieron emitir su sufragio en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca, lo que representa una participación cercana al 5% del padrón exterior habilitado en territorio argentino.

De acuerdo con fuentes consulares, la cifra superó en unas 1.000 personas a la registrada en las elecciones de 2023. Además, se observó un incremento de alrededor del 30% del voto presencial en urna, en detrimento del sufragio por correo, según datos de fuentes consulares e interventores partidarios citados por EFE a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Buenos Aires fue el principal centro de votación, con 20.385 sufragios sobre un total de 331.000 personas convocadas, algo más del 6%. De ese total, 8.952 fueron depositados en urna, 10.212 llegaron por correo y 1.221 correspondieron a ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.

En Rosario se contabilizaron 3.567 votos, mientras que Córdoba registró 1.281. Las papeletas de los ciudadanos nacionalizados por la ley de nietos fueron colocadas en recipientes separados, luego de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente su participación en el proceso.