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Cris Morena rompió el silencio: “Estuvimos, estamos y estaremos juntos siempre”

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Por Redacción

En medio de la repercusión que provocaron las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre los maltratos que denunció haber sufrido durante su infancia, Cris Morena publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar su apoyo a sus nietos.

La productora compartió dos fotografías familiares. En la primera aparece junto a Gustavo Yankelevich y sus tres nietos, Franco, Valentín y Azul. En la segunda se observa solamente a los jóvenes.

“Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió en Instagram. La publicación recibió numerosos mensajes de acompañamiento.

La intervención de Cris Morena también fue uno de los puntos que Gustavo Yankelevich quiso aclarar públicamente, frente a los cuestionamientos de quienes interpretaron que la productora no había actuado para proteger a los chicos.

“Lo primero que quiero decir es que la primera que notó esto fue Cris. Digo porque como no está tan mencionada en la nota, parecería que ella no hubiera hecho nada o no hubiera actuado”, remarcó.

Y agregó: “Cris lo notó y me habló a mí y me advirtió. Me dijo: ‘Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”.

Gustavo explicó que, una vez que tomó dimensión de la gravedad de las denuncias, pidió a Cris y a Tomás Yankelevich que lo dejaran conducir la estrategia judicial para conseguir la tenencia.

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