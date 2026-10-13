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¿Por qué Azul, la hermana menor, no se fue con su abuelo?

Por Redacción

En diálogo con “Intrusos”, Gustavo Yankelevich respondió una pregunta que surgió inmediatamente tras haberse conocido la entrevista de su nieto Valentín, en la que da cuenta del infierno que vivió junto a su padre y que llevó a que él y su hermano mayor, Franco, se mudaran con él. Pero, ¿por qué no fue Azul, la más chica de los tres?

“Los jueces me dijeron que los chicos tenían que venir juntos pero yo pedí por favor que Azul se quedara con el papá porque jamás le había pegado. Hubiera sido como desprenderla de él”, explicó.

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