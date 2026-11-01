De la ceremonia al descontrol: se conocieron las primeras fotos del casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

Tras el impacto de la noticia del sorpresivo casamiento en San Telmo, finalmente se conocieron las primeras imágenes del nuevo matrimonio compuesto por Lali Espósito y Pedro Rosemblat. La pareja, que celebró su boda en coincidencia con su tercer aniversario de novios, compartió la intimidad de una jornada repleta de complicidad, risas, estética impecable y momentos descontracturados.

En las postales del altar, ambientado al aire libre con telas delicadas y vegetación de fondo, se observa a los recién casados festejando el esperado "sí, quiero". Mientras Rosemblat celebró haciendo el clásico gesto de la "V" con la mano levantada, la cantante desbordó alegría al posar levantando la libreta roja de matrimonio.

Asimismo, las fotografías captaron instantes de gran romanticismo en la pérgola de la casona, donde la pareja intercambió abrazos y sonrisas tras formalizar su relación ante sus allegados.

Para la ocasión, Lali lució un vestido lencero color marfil, de espaldas descubiertas, breteles finos y una extensa cola satinada que complementó con un velo de encaje. En su mano llevó un singular ramo compuesto por una rosa metálica esculpida.

Por su parte, Pedro Rosemblat apostó por un elegante traje de dos piezas en tono beige, con saco cruzado de botones oscuros y camisa blanca de cuello abierto.

Fiel al estilo disruptivo y divertido de ambos, la celebración contó con postales memorables durante el festejo. En una de las imágenes más virales, Lali se subió a los hombros de Pedro lucieron anteojos de sol negros para servir champán en una imponente pirámide de copas.

La misma dinámica se repitió al momento de cortar la torta. Rosemblat volvió a cargar a la artista a upa mientras ella, armada con un cuchillo, cortaba una gigantesca torta de bodas de varios pisos decorada completamente con volados y cintas de crema blanca.