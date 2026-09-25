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“Fue feo el final”: Daniel Hadad reveló cómo fueron los últimos días de “El Negro” González Oro

El empresario de medios contó detalles sobre el deterioro de salud que atravesó el periodista, quien murió este viernes a los 74 años en Uruguay.

Por Redacción

Oscar “El Negro” González Oro murió este viernes a los 74 años en Uruguay, donde se había instalado en los últimos años y permanecía alejado de los medios. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, su amigo y empresario de medios Daniel Hadad habló sobre los últimos meses del periodista y describió el deterioro que había atravesado.

“En los últimos meses fue realmente difícil”, contó Hadad en diálogo con Mediodía Noticias. Según relató, González Oro padecía una enfermedad compleja que había afectado su movilidad y hacía que se cayera con frecuencia.

“Fue feo el final. No quería ver a los amigos, no quería que tuviéramos esa imagen de él”, recordó el empresario, quien señaló que en ocasiones respetaban ese pedido y en otras iban a visitarlo de todos modos.

Hadad también contó que la última mañana, la enfermera que lo asistía fue quien advirtió que González Oro había fallecido.

El empresario recordó además la extensa trayectoria del conductor, a quien definió como una de las grandes figuras de la radio argentina, y destacó la persona que había detrás del personaje que durante décadas acompañó a miles de oyentes.

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