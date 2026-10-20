De qué murió Antonio Grimau: detalles de la enfermedad que complicó su salud

Sin dudas, la muerte de Antonio Grimau generó una gran conmoción en el medio. Recordemos que, el valorado actor tenía 82 años y permanecía internado desde el jueves pasado en el Hospital Respiratoria María Ferrer, un centro especializado en enfermedades pulmonares ubicado en Barracas.

Así, según se supo, Grimau padecía una enfermedad pulmonar intersticial difusa.

Pero, si bien hasta el momento no se confirmó oficialmente que ese cuadro haya sido la causa de su fallecimiento, era desde hace tiempo, el problema de salud que atravesaba y que habría complicado su estado en los últimos días.

Vale destacar que, esta enfermedad pulmonar intersticial difusa consiste en un conjunto multicausal de trastornos que va afectando progresivamente el tejido que rodea los alvéolos.

Allí, algunas de estas afecciones producen inflamación y cicatrices en ese tejido, lo que reduce la capacidad pulmonar y puede provocar una falta de aire progresiva.

Asimismo, entre sus síntomas más habituales están la dificultad para respirar, la tos seca persistente y el cansancio. La evolución depende del tipo de enfermedad, su gravedad y la respuesta al tratamiento.

Por otra parte, Antonio Grimau había atravesado una situación muy delicada en 2021 cuando contrajo COVID. En esa oportunidad, permaneció internado por casi dos meses con asistencia respiratoria.

En ese entonces, estuvo grave, perdió alrededor de 22 kilos durante la enfermedad y tuvo que someterse a un proceso de rehabilitación.