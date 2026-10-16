La muerte de Fernando Confessore: dolor, cariño y admiración de sus compañeros de trabajo

Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN, falleció este viernes a los 58 años. Así, su compañeros del canal expresaron su profundo dolor.

Allí, Paula García habló en Arriba Argentinos tras la muerte de Fernando Confessore. Conmocionada, la periodista recordó los años compartidos en el canal y destacó su calidad humana, su sentido del humor y el compañerismo que mantenía con sus colegas.

“La verdad, estoy tratando de no llorar. Estoy muy shockeada”, expresó. “Creo que Fer era eso, sobre todo un buen tipo, una buena persona, transparente, muy divertida”, agregó.

La mencionada periodista destacó los momentos cotidianos que compartían en el canal. “Una gran persona, un gran compañero, compañero de mates. Tomaba los feos, los dulces, los lavados; ahí estaba siempre, compartiendo con todos y haciéndonos reír”, contó.

También hizo referencia a las dificultades de trabajar durante tantas horas en televisión y al papel que tenía Confessore para generar un buen clima entre sus compañeros.

“Hacer un noticiero temprano en la mañana no es tan fácil, y cuando dura seis horas, menos. Pero tener al lado a alguien que te lo hace fácil, que te hace reír, que siempre estaba con ese chiste o ese comentario…”, expresó.

Finalmente, recordó las bromas que surgían a partir de sus comentarios sobre el pronóstico del tiempo. “Llegabas y por ahí te decía: ‘Che, hoy me hacen hablar del frío’. Y era invierno, era lógico”, contó. Además, mencionó una de sus frases habituales: “Siempre que llovió, paró”.

Por su parte, Matías Bertolotti destacó el aporte de Fernando Confessore: “Fue un gran mentor, inició la carrera de meteorología en la TV”

Bertolotti también despidió a Fernando Confessore. Luego de unas sentidas palabras de Mario Massaccesi, que fue el encargado de darles la triste noticia a los televidentes, el meteorólogo tomó fuerza para decirle adiós a su colega, a quien consideró un mentor.

“Él daba el pronóstico y educaba. Yo intercambiaba mails cuando estaba en la facultad y respondía al toque. La comunidad meteorológica está consternada. No caemos. Es nuestro mentor. Hasta ayer nos estábamos riendo. Me bancó mucho estos últimos cuatro meses porque tuve un problema con mi madre”, cerró Matías desde el dolor y la admiración..