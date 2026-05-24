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El “Bailando” pide pista

Por Redacción

El conductor quiere revivir el formato que más éxito le dio a lo largo de los años y planea hacer una última edición del “Bailando por un Sueño”.

“Vuelve el Bailando”, anunció Tinelli en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se lo veía abrazado a Ángel de Brito, uno de los míticos jurados del certamen y conductor de “LAM”. La idea de Marcelo, según reveló el propio De Brito, es darle un cierre formal a una competencia que duró 25 años y que supo darle grandes momentos a la televisión.

“Marcelo quiere un Bailando más, el último. A mí me dijo ‘quiero hacer el Bailando final’”, le contó Ángel a Nazarena Vélez en su programa de streaming, “Storytime”, que se emite por Bondi.

Según trascendió, sería un certamen exprés, de tres meses como máximo, y que tendría en competencia a figuras que han tenido historia en el certamen, ya sea como participantes, ganadores o, también, perdedores recordados. “Lo llamó a Nicolás Occhiato y le dijo que le gustaría que estuviera”, agregó el periodista.

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