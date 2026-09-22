El turno de Sofía Gonet: rompió el silencio y habló sobre el hombre que amenazó a su ex pareja, Homero Pettinato

La influencer Sofía Gonet, conocida en redes como "La Reini", habló sobre las amenazas de muerte que recibió su ex pareja Homero Pettinato, provenientes de un hombre que, según su relato, la acosa sistemáticamente desde hace diez años.

Recordemos que, el streamer de Olga hizo pública la situación durante la tarde del lunes cuando el hombre, al que identifican como "Hernán Bloquero", se presentó a su lugar de trabajo tras reiteradas amenazas.

Ahora, la mencionada creadora de contenidos confesó que el hombre “es una persona que la viene acosando ya hace diez años”: “Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje”, reveló.

Así, Gonet contó que los mensajes se fueron tornando violentos con el correr de los años, y que los mismos migraron hacia las personas con las que ella se relacionaba: “Ahí me empezó a amenazar. Me mandaba calaveras por foto, cosas así, cruces. A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé si soy su mujer o qué".

Luego del episodio que involucró a su ex pareja, reconoció que pudo ver los movimientos del hombre porque los había compartido con ella a través de sus redes: “Se ve que me tiene en mejores amigos y pude ver que iba marcando todo el recorrido que iba haciendo. Subió que estaba en Recoleta”.

“Yo nunca hablé con él y siempre evité todo contacto. Yo lo bloqueaba de cada cuenta que me aparecía, pero de alguna manera u otra, siempre volvía a llegarme la notificación”, reveló, luego de comunicar que iniciaría acciones legales en contra del hombre.

Tras el peligroso episodio que sufrió en la puerta del streaming donde trabaja, el influencer realizó la denuncia correspondiente en la Policía: "Estoy tranquilo, obviamente hice la denuncia en la policía. Lo que hay que hacer cuando te pasa este tipo de cosas".

"Como dije antes, yo sentía que el peligro no era real, era algo de redes sociales, muchas de las amenazas que él me mandaba eran de perfiles falsos, pero que se persone enfrente mío en Olga, en el lugar donde siempre dice que me va a pegar un tiro en la cabeza, fue suficiente para realmente tomar cartas en el asunto e ir a reportarlo. Creo que Sofi va a hacer lo mismo", comunicó a sus seguidores en una historia de Instagram.

En ese sentido, el streamer dijo que no quiere "dejar crecer esto" y pidió que "Hernán" reciba la atención de salud mental necesaria para su condición: "Algunas personas me dicen que lo conocen de instituciones psiquiátricas, entonces eso me toca una fibra muy cercana y creo que debe ser parte de un cuadro suyo, esta obsesión que tiene con Sofi y también la obsesión con la idea de matarme y así ganarse el amor de Sofi. Es parte de su locura, por lo cual debe recibir un tratamiento, supongo".

"Y lo que más me interesa a mí es que la justicia ahora lo encuentre y lo estabilicen y que se logre por medio de la salud mental y que entienda cuál es el delirio, porque encerrarlo para mí en este caso no es la solución y mucho menos quiero que vayan a insultarlo y a amenazarlo", pidió.

"En definitiva, les decía que no quiero, por favor, que lo violenten, que lo amenacen, que lo persigan, que lo escrachen, no es por ahí, yo solamente pedía ayuda y encendí todas las alarmas, no para que se active el odio de Twitter", concluyó su mensaje.