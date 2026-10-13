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Emanuel Ortega, tras la separación con Julieta Prandi: "Estoy como puedo"

Por Redacción

Luego de confirmarse la separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, a solo 27 días de haberse casado y luego de seis años de relación, el músico rompió el silencio en un reportaje. Luego del contundente posteo de la actriz y modelo donde anunció la separación, Emanuel declaró detrás de la puerta de su casa y evitó mostrarse ante las cámaras, con un estado de ánimo muy golpeado.

"Es un momento triste y privado, espero que entiendan. Y que esto quede en el ámbito de lo privado, por favor", expresó el propio Ortega luego de asomarse por la puerta de su casa y responder las preguntas del programa SQP  de América TV. 

En esa línea, ante la insistencia del cronista apostado en la puerta de la vivienda, profundizó: "Esto es un muy antipático, no quiero hablar así, con la puerta cerrada. Pero no estoy de ánimo para hablar en este momento, les pido disculpas y espero que sepan entenderme".

Asimismo, al responder sobre su estado de ánimo, Emanuel concluyó: "Estoy como puedo... Pero ya va a pasar, son momentos".

"No tengo más nada para decir, pido disculpas y sepan entender el momento. Yo les respeto el trabajo y lo entiendo, pero entiéndame a mí. Quiero conservar en el ámbito privado, porque involucra solo a dos personas, nada más", reveló ante la consulta de la decisión de Julieta Prandi. Por último, el músico respondió: "No estoy de ánimo para hablar ni nada por el estilo".

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