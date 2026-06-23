“Es especial”: Alexis Mac Allister reveló cómo fue su primer Día del Padre y generó confusión

El futbolista Alexis Mac Allister se refirió a su primer Día del Padre, aunque un detalle en el relato terminó por generar confusión, ya que explicó que para junio de 2025 el embarazo ya había comenzado. Tras el enfrentamiento de Argentina ante Austria este lunes 22 de junio, los jugadores de la selección brindaron sus declaraciones habituales en las entrevistas postpartido y, en este sentido, la periodista Sofía Martínez se dirigió a Mac Allister.

La comunicadora felicitó al deportista y señaló: “Feliz Día del Padre, un día atrasado, ¿es especial este mundial siendo padre?”. Una inquietud que tiene su base en el reciente nacimiento de la pequeña Alaia, con nueve meses de edad. Por su parte, el futbolista respondió: “Muchas gracias. Sí, obviamente es especial. Es el primero. Si bien mi mujer dice que son dos porque Alaia ya estaba en la panza en el anterior, pero para mí es el primero”.

No obstante, la respuesta, que parecía clara en un principio, llevó confusión a los usuarios de redes sociales, que interpretaron que Mac Allister, con “anterior”, se refería al Mundial de Qatar 2022, lo que ocurrió hace cuatro años y no coincide con el tiempo de gestación de un embarazo.

Quien finalmente levantó la voz y se hizo eco para aclarar la situación fue la periodista Pochi de Gossipeame, que señaló: “Mucha gente me lo mandó porque se malinterpretó la respuesta; por eso dije que, excepto que Ailén —Cova— haya tenido un elefante, se refiere a que el año pasado la mujer ya le dijo que era el Día del Padre, aunque la hija estaba en la panza, no en el anterior Mundial”.

Mientras Cova y la pequeña Alaia celebraban otra victoria albiceleste, el mediocampista de la Selección argentina aseguró este lunes que se esperaban un partido muy físico y peleado ante Austria, al tiempo que elogió la actuación de Lionel Messi. "Sabemos que todos se brindan al máximo con Leo, ya ganamos torneos con él y que se sienta contento es importante. Lo hace de la forma en que lo hace y estamos muy agradecidos por eso", cerró el futbolista.