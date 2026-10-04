Gremlins 3: ¿Por qué nos sigue atrapando la nostalgia de los clásicos de los 80 y 90?

La confirmación oficial de “Gremlins 3” por parte de Warner Bros. Pictures no es solo un anuncio del regreso de un clásico, sino la reactivación de un mito cultural que marcó a fuego la infancia y adolescencia de millones de personas que hoy vuelven a recurrir a esa nostalgia de los 80 y 90 cuando la magia sucedía en las salas de cine o en las bandejas de un videoclub.

El reciente lanzamiento del primer adelanto, que muestra al adorable Gizmo asomándose desde el interior de una mochila verde, paralizó las redes sociales. Aunque la película retrasó su estreno original de fines de 2027 al 6 de octubre de 2028 para coincidir con la temporada de Halloween, la llama de la expectativa ya está encendida.

De hecho, para cuando se estrene la tercera entrega, van a haber pasado exactamente 38 años desde el debut de “Gremlins 2: la nueva generación” (1990), lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Por qué una historia que lleva casi cuatro décadas guardada genera semejante nivel de ansiedad?

El cine como refugio analógico

No es una casualidad que el público continúe eligiendo los clásicos de la cultura pop de aquellas décadas. El cine de esa época tenía una cualidad que hoy fue reemplazada por el avance tecnológico: alma, peligro real y una enorme dosis de artesanía. Películas como “Gremlins” (1984), dirigida originalmente por Joe Dante, jugaban en la línea difusa entre el terror familiar y la comedia negra.

Se trataba de un cine que no subestimaba a los chicos; los asustaba con criaturas de látex con aspecto reptiliano y, al mismo tiempo, los enamoraba con un peluche viviente de ojos gigantes.

Por eso, actualmente poder volver a conectar con ese universo implica recobrar la inocencia junto a la sensación de asombro genuino de nuestra propia niñez. En una era hiperconectada y digitalizada, el recuerdo de Gizmo funciona como un refugio analógico frente a la saturación de recursos que se utilizan en la actualidad para captar la atención del público.

La clave de la expectativa

La expectativa por “Gremlins 3” y lo que separa a este proyecto de un simple intento oportunista de recaudación es el equipo creativo que se puso al hombro la producción. Detrás de las cámaras estará Chris Columbus, quien toma el rol de director y productor tras haber sido el guionista de la original de 1984.

Columbus, una mente brillante detrás de otros pilares de la nostalgia como “Mi pobre angelito” y las primeras entregas de Harry Potter, conoce mejor que nadie el ADN de la franquicia.

El guion final, desarrollado por Hannah Marks sobre borradores de Columbus junto a Zach Lipovsky y Adam B. Stein, promete respetar a rajatabla las tres reglas de oro que todo fanático sabe de memoria: no exponer al Mogwai a la luz del sol, no mojarlo y, fundamentalmente, jamás alimentarlo después de la medianoche.

Por si fuera poco, el legendario Steven Spielberg regresa como productor ejecutivo bajo el sello Amblin Entertainment. La participación de Spielberg y Columbus es una garantía de confianza para el público nostálgico, por lo que la cinta buscará mantener el espíritu irreverente, humorístico y ligeramente macabro de las primeras entregas.

El club de la nostalgia: otros clásicos que preparan su regreso

El anuncio de “Gremlins 3” se sumó a otras producciones que están en marcha y que mantienen en vilo a los fanáticos de la nostalgia. En los últimos años vimos regresos consagrados como el de “Top Gun: Maverick” o “Beetlejuice Beetlejuice”, pero la lista de clásicos que preparan su vuelta a la vida sigue sumando nombres de culto.

Uno de ellos es “Laberinto 2” (Labyrinth). La obra maestra de la fantasía oscura dirigida por Jim Henson en 1986, que marcó a toda una generación con las actuaciones de Jennifer Connelly y David Bowie, está oficialmente en marcha para una secuela. Lo más interesante es que el proyecto quedó en manos del aclamado director Robert Eggers (“Nosferatu”, “The Witch”), lo que promete respetar la atmósfera gótica, extraña y artesanal de las marionetas originales sin caer en el abuso digital.

Por otro lado, también está la posibilidad de una secuela de “The Goonies”. Aunque gran parte del elenco original, hoy actores consagrados, no se niega a la idea de volver a este clásico, la intención de Warner Bros. de revivir la mítica cinta está a la espera de un guión que le haga justicia.

A la par de que estas cintas vean la luz, en los últimos años sagas icónicas de finales del siglo XX continúan expandiendo sus mitologías. Desde el universo de “Matrix” hasta el relanzamiento de clásicos de terror adolescente como “Sé lo que hicieron el verano pasado”, las productoras dejaron en claro que están a la caza de la nostalgia a toda costa.

Sagas icónicas de finales del siglo XX también continúan expandiendo sus mitologías