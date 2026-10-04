Otras que volvieron

“BEETLEJUICE”, EL HUMOR OSCURO DE TIM BURTON SE MANTUVO INTACTO CON LA SECUELA

El regreseo de este clásico de Tim Burton marcó uno de los eventos cinematográficos más nostálgicos y caóticos de los últimos años. Tras 36 años de espera, en 2024, el director volvió a reunir al elenco original encabezado por Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara, para una secuela que estuvo a la altura de las circunstancias.

Manteniendo el humor macabro original, la secuela no solo fue un éxito comercial con más de 450 millones de dólares recaudados, sino que demostró que el legado de Beetlejuice sigue tan vivo y disruptivo como el primer día.

“TOP GUN: MAVERICK”: LA APUESTA EXITOSA DE TOM CRUISE AL REVIVIR UN CLÁSICO

El regreso de “Top Gun: Maverick” en 2022 significó el rescate del cine tradicional en un momento de profunda incertidumbre para las salas tras la pandemia. Ante la fuerte presión de las plataformas de streaming, Tom Cruise resistió dos años para asegurar un estreno exclusivo en pantalla grande. La audaz jugada tuvo sus frutos: la película recaudó cerca de 1,500 millones de dólares, reanimó la taquilla global y recibió el agradecimiento público de figuras como Steven Spielberg por salvar la industria cinematográfica. Más allá del éxito comercial, la cinta triunfó al priorizar la acción real sobre los efectos digitales.