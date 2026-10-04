Las que pueden volver

LA SEGUNDA PARTE DE “LABERINTO” ESTÁ EN DESARROLLO, AUNQUE ES UN MISTERIO SU LLEGADA AL CINE

En los últimos años, los fanáticos volvieron a ilusionarse con la posibilidad de la segunda entrega de “Laberinto” Y es que, tras el rotundo éxito internacional de su aclamada versión gótica de “Nosferatu”, el director Robert Eggers (responsable de obras maestras contemporáneas como “The Witch” y “The Lighthouse”) decidió involucrarse en el proyecto para escribir y dirigir la esperada secuela. Actualmente, la película se encuentra catalogada de forma oficial como un proyecto en fase de desarrollo activo, y que será una secuela directa del filme que protagonizaron Jennifer Connelly y David Bowie.

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El proyecto está siendo desarrollado también por Warner Bross. aunque aún se desconocen posibles detalles de estreno o avances sobre el guión. Lejos de plantearse como un reinicio o reboot comercial, la idea de la producción será respetar el material original. Aunque la dolorosa ausencia del director original Richard Donner (fallecido en 2021) obligó a buscar un nuevo líder para la silla de dirección, la verdadera expectativa está en el elenco. Rostros emblemáticos como Sean Astin y Ke Huy Quan vienen demostrando intención de formar parte de la película.