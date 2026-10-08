“Hope”: misterio, desmesura y aliens en la nueva bomba surcoreana

Las películas de acción desmesuradas, con monstruos y alienígenas, no suelen pelear por la Palma de Oro. “Hope” sí lo hizo: se estrenó en la competencia oficial de Cannes el 17 de mayo y fue la primera película surcoreana en aspirar al premio mayor desde “Decision to Leave” (2022). Se fue sin galardones (el jurado que presidía su compatriota Park Chan-wook le dio la Palma a “Fjord”, de Cristian Mungiu), pero quedó entre los títulos más comentados de la competencia. Ahora llega a la cartelera local como “Hope: el primer impacto”: se estrena en salas este jueves.

La expectativa tenía fundamento. Pasó una década desde “The Wailing” (2016), el thriller con el que Na, autor también de “The Chaser” y “The Yellow Sea”, se afirmó como uno de los nombres mayores del género en Corea. Mientras colegas como Bong Joon-ho alcanzaban la consagración global, él seguía siendo un secreto de cinéfilos, y Cannes era la presentación en sociedad pendiente. Horas antes de la función, confesó que estaba tan nervioso que no podía dormir.

La historia arranca con algo mínimo: el cadáver de un toro con marcas inexplicables en un pueblito rural cercano a la Zona Desmilitarizada que separa las dos Coreas. Hwang Jung-min, que ya había protagonizado “The Wailing”, es el jefe de policía local, cuya investigación se convierte en una persecución frenética que deja un reguero de muertos. Se le suma una agente interpretada por Hoyeon (”El juego del calamar”), mientras un primo del comisario, a cargo de Zo In-sung, sigue su propia pista en el bosque. Y en algún punto de ese crescendo de más de dos horas y media aparecen Michael Fassbender y Alicia Vikander. Como extraterrestres.

“Quería contar algo que empieza siendo trivial y termina afectando al universo entero”, explicó Na. Para eso, dice, los alienígenas eran inevitables.

Semejante ambición pidió tiempo y dinero. “Hope” es una de las producciones más caras de la historia del cine coreano, y el director admitió que el montaje y los efectos digitales se volvieron eternos: terminó la edición a las corridas para llegar a la Croisette. Además, la historia no entró en una sola película. Na ya tiene escrita una secuela ambientada en el espacio, centrada en los personajes de Fassbender y Vikander, y en plena entrevista estuvo a punto de revelar el final, hasta que los agentes de prensa lo frenaron.

En Cannes, la recepción osciló entre el deslumbramiento y la perplejidad. Jessica Kiang, de Variety, la describió como desopilante, inmanejable y demasiado larga, aunque dueña de algunas de las escenas de acción más elegantes del año. Por estas latitudes el veredicto también se partió: Micropsia destacó la brutal intensidad de su primera hora y advirtió sobre lo endeble de su lógica, y Cinéfilos la consideró tan ambiciosa como despareja, con pasajes extraordinarios y otros en los que el exceso le juega en contra.

Para el elenco coreano, el gran imán era el director. Zo In-sung dijo que no había otro motivo para sumarse que el propio Na. Hwang, el primero en firmar, contó que entre los actores existe una fe ciega en que cualquier cosa que haga será buena, y remató con cara de póker que lo dudoso es que el director conozca muchos buenos actores. Hoyeon, por su parte, espera que la película le acerque nuevos públicos a una filmografía que admira.

Debajo del vértigo laten, sin embargo, las obsesiones de siempre. Na contó que el germen de “Hope” fue la xenofobia y los conflictos alrededor de la inmigración: la dificultad para ver y entender al que es distinto. La historia creció, pero la idea quedó. Para el director, las grandes tragedias rara vez nacen de la maldad; surgen de choques de perspectiva y malentendidos. Que eso se cuente con monstruos, tiros y estrellas de Hollywood disfrazadas de visitantes del espacio es, quizás, el chiste más serio de la película.