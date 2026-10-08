Más estrenos: cine nacional, terror, acción y música

Además de “Hope”, el nuevo tanque coreano (ver aparte), esta semana renuevan la cartelera local otros cuatro estrenos, dos recitales que llegan al cine y dos clásicos que vuelven a la pantalla grande.

Entre ellos, hay una novedad nacional: “La casa”, película protagonizada por Diego Peretti y César Troncoso, dirigida por Gustavo Triviño, un drama con gotas de suspenso.

También llega a las salas la italiana “La vida es así”, comedia dramática que transcurre en una paradisíaca costa del sur de Cerdeña. Para los amantes de la acción, llega “A cualquier precio”, con Mark Whalberg, película que transcurre en el Mississippi de 1966.

En tanto, la cuota de terror de cada semana, en tanto, es “Madre siniestra”, de Rob Savage con Jessica Chastain en su debut en el género.

Se suman a la cartelera además dos recitales: “Queen Budapest”, a 40 años del mítico recital de la banda británica en la ciudad húngara; y “Always Lalisa”, documental que sigue a la superestrella mundial LISA durante un año de transformación lejos de Blackpink, el fenómeno del k-pop que la convirtió en una de las artistas más reconocidas del mundo.

Completan las novedades los reestrenos de dos clásicos: a 20 años de su estreno “Cars” regresa a las salas, junto a “Los juegos del hambre”.