Los adioses

“Chiche, te queremos tanto. Te vamos a extrañar. Duele mucho pero mucho tu partida. Ya sabes lo que te diría Mauro. Sos un animal periodístico, como él. Máquinas de trabajo. Obsesivos. Sensibles pero imparables. Metódicos, lúcidos, con ese olfato voraz para ser distinto. De esos periodistas que no esperan que la noticia llegue, la van a buscar. De los que hicieron del periodismo una forma de vivir”

Jonathan Viale

“Chiche Gelblung marcó una época y un rumbo en el periodismo argentino. Tuve muchos momentos de relación periodística con él: en el ámbito social, en Boca, después en la Ciudad y, finalmente, como presidente. Chiche siempre estuvo ahí: incisivo, inteligente y auténtico. Lo vamos a extrañar. Le mando un beso enorme a su mujer, a sus hijos y a toda la familia”

Mauricio Macri

“Una parte enorme de la historia del periodismo y la televisión argentina.Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar. Hoy despedimos a un hombre que atravesó generaciones, formatos y épocas sin perder nunca las ganas de contar. Mis condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y compañeros. Que descanses en paz, querido Chiche”

Flor de la V

“Un verdadero maestro del periodismo. Fuimos compañeros en radio y también competimos en televisión. Un animal de este oficio. Creativo, audaz e imparable. La leyenda dice que es el autor de la frase ‘Que la verdad no te tape una noticia’. No sé si es cierto, pero podría ser de él perfectamente. Un cabrón muy querible. Hasta siempre, Chiche”

Jorge Rial