Los momentos más insólitos de Chiche en la tevé

LA AUTOPSIA EXTRATERRESTRE

Chiche realizó en “Memoria” una particular recreación de la supuesta autopsia a un extraterrestre del caso Roswell, para demostrar que el material que circulaba era falso, aunque muchos lo recuerdan justamente al revés.

La historia cuenta que circulaba un video sobre la autopsia, una supuesta filtración militar que había llegado incluso a “Siglo XX Cambalache”. Gelblung desconfió, y decidió hacer una recreación en su programa para demostrar que la escena podía reproducirse con recursos de televisión y efectos especiales.

La producción construyó un muñeco que imitaba al supuesto extraterrestre y armó una escenografía para repetir la autopsia.

LA ENTREVISTA CON YIYA MURANO

Otra nota de alto impacto en “Memoria” fue su charla con María de las Mercedes Bola Aponte de Murano, Yiya, “la envenenadora de Monserrat”. “Soy inocente, señor Gelblung, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy una asesina”, le dijo ella a Chiche.

EL LADO B DE MIRTHA

Chiche también se atrevió a la iconoclasia cuando mostró al aire un video de Mirtha discutiendo acaloradamente con su marido, Daniel Tinayre, en el corte de uno de los envíos. Se lo acercó, contó, Gerardo Rozín.

ALFANO Y ALÉ, DESNUDOS

Uno de los romances más sonados de principio de siglo fue el de Graciela Alfano y Matías Alé, que visitaron a Chiche. Y el no dudó en desafiarlos a quitarse la ropa en vivo mientras se hacían unos mimos, sabiendo que ninguno de los dos era de achicarse. ”El problema que yo tenía... yo trataba de tapar porque estaba mirando cuándo salía la placa de protección al menor. Si salía la placa listo, estábamos salvados”, recordaba. “Al otro día nos querían levantar el programa. ¡Pero eso eran dos dementes!“.

LA “OPERACIÓN PSÍQUICA”

Ahora, no es que Chiche fuera un cruzado de la ciencia. De hecho, en aquellos años 90 en sus envíos pasaban todo tipo de cosas, incluida una operación psíquica a Silvia Süller.

“A esta operación se iba a someter una voluntaria, pero tenemos a la señora Silvia Süller. El doctor Enrique Márquez, sanador filipino...”, anunció Chiche entonces. El sanador procedió luego a “desatapar un poquitín” a Silvia y a “trabajar sobre tu cuerpo bioplásmico”. Momento memorable.