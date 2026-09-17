Sol Abraham ganó Gran Hermano 2026: venció a Yipio

El momento llegó. Sol Abraham y Yipio llegaron al último día y se dio un enfrentamiento épico, en Gran Hermano. Así, después de más de 200 días de juego, Gran Hermano Generación Dorada tuvo su ganadora: Sol Abraham.

Una edición que será recordada por muchos aspectos, la intensidad, la violencia, los límites pasados, las figuras que se animaron a entrar y porque 9 mujeres fueron las últimas en quedarse en la casa.

Santiago del Moro entró a la casa para saludarlas y les mostró un resumen de lo que fue toda la temporada, después de casi siete meses de competencia.

Con lágrimas en los ojos y hablando con tranquilidad, Sol y Yipio terminaron el reality en paz, dejando todas las peleas atrás.

Por otra parte, el conductor reveló que fue una votación récord, casi duplicando la final anterior porque se acumularon 30.185.802 votos en total.

Finalmente, reveló el nombre de la ganadora: Sol Abraham. La participante estalló en gritos, sin poder creerlo y agradeciendo a sus seguidoras.

Lo más sorprendente fue el abrazo final, frío, pero abrazo al fin, que se dieron Sol y Yipio.

La participante uruguaya la felicitó y la tranquilizó porque Abraham parecía que se iba a desmayar. “Estoy feliz, emocionada y muy agradecida. Mi premio va por otro lado. Me llevo toda esta gente que conocí en la casa y me hicieron la estadía más amena”, expresó antes de cruzar la puerta de la casa de Gran Hermano.

Finalmente, Sol Abraham caminó por la pasarela y vio cómo se apagaban las luces de la casa de Gran Hermano. Al grito de “¡gracias!” y “jaque mate”, se despidió del juego.