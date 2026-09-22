Mauro Icardi filoso contra el Ministerio de Transporte por inhabilitar su licencia

Mauro Icardi fue sancionado por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, luego de que la China Suárez subiera un video haciendo una maniobra temeraria.

Mientras él manejaba, ella sacaba la mitad del cuerpo por la ventana. Así, el futbolista salió a responderle al organismo, furioso.

El Ministerio de Transporte, además de hacer referencia a la riesgosa actitud de la China Suárez que, según la ley vial, es responsabilidad del conductor, especificó que Mauro Icardi tenía la licencia vencida en 2019.

Entonces, el futbolista reaccionó en sus redes contra el organismo: “Quería saber, ¿cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029?”

“Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, estalló Mauro Icardi, insultando al organismo provincial.

No solo se detuvo ahí, sino que se animó a mandarlos a trabajar: “Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bol…”.

“Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, cerró durísimo Mauro Icardi. La realidad es que si bien el vencimiento es italiano, según la ley provincial, no estaría del todo acertado.

Aquí, vale recordar que el artículo 38 bis de la Ley Provincial Nº 13.927 de la Provincia de Buenos Aires dice que se puede inhabilitar o suspender la licencia a aquellas personas que pongan en riesgo la seguridad propia y la de terceros mediante conductas temerarias. Es decir, por lo que mostró la China Suárez en el video, el organismo actuó bien con Mauro Icardi.

Si bien es cierto que Mauro homologó su licencia en Italia, eso no le quita responsabilidades en Argentina. El Ministerio puede suspender la circulación de Icardi en el territorio nacional. Un extranjero no queda exento de cumplir con la legislación provincial. Incluso, dependiendo de la gravedad, puede ser informado en el consulado.

Por último, Icardi, según la ley, tiene tres días para recurrir legalmente y apelar la decisión del Ministerio.